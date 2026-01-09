Philips Hue: Neujahrsangebote gestartet – Bridge Pro auch dabei

Philips Hue hat seine Neujahrsangebote 2026 gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es verschiedene Leuchtmittel und Starter-Sets in Kombination günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die bereits erwarteten frischen Sonderangebote im hauseigenen Onlineshop ins Leben gerufen. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der neuen Aktion sind, könnt ihr online einsehen. Der Rabatt liegt bei 30 %.

Im Detail heißt es:

Wähle zwei oder mehr Artikel aus den Neujahrsangeboten aus und spare 30 % auf alle ausgewählten Sale-Artikel. Für Artikel in Deinem Warenkorb, die nicht im Angebot sind, gibt es beim Checkout keinen Rabatt.

Auch die neue Hue Bridge Pro ist diesmal Teil der Aktion. Kombiniert man diese zum Beispiel mit einem Dimmschalter oder einer Essential A60 (E27), kommen ziemlich gute Preise dabei heraus.

Der Rabatt wird immer erst im Warenkorb oder Kassenvorgang abgezogen bzw. angezeigt. Kostenlosen Versand gibt es ab 60 Euro Einkaufswert, der bei Philips Hue bekanntlich schnell erreicht ist.

Neujahrsangebote mit 30 % Rabatt: die Details

Diese Aktion ist vom 8. Januar bis zum 21. Januar 2026 gültig.

Wähle zwei oder mehr Artikel aus den Neujahrsangeboten aus und spare 30 % auf alle ausgewählten Sale-Artikel. Für Artikel in Deinem Warenkorb, die nicht im Angebot sind, gibt es beim Checkout keinen Rabatt.

Der Rabatt wird an der Kasse automatisch auf die Artikel der Neujahrsangebote angewendet.

Der Rabatt gilt nur für Produkte, die in der Aktion Neujahrsangebote 2026 enthalten sind.

Im Falle einer Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt unter Umständen vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.

Diese Sonderaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.

Diese Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot im Hue Shop genutzt werden.

Diese Aktion gilt vorbehaltlich von Preis- und/oder Produktänderungen sowie Rechtschreib-, Druck- und Setzfehlern.

Der Anbieter ist Signify GmbH Deutschland (Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg). Signify behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit abzubrechen oder diese Bedingungen durch Neuveröffentlichung zu ändern.

Die Rabatte gelten abgesehen davon nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich grundsätzlich, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. auch einen Preisvergleich zu nutzen.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungssystem. Es besteht aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden und bietet auch Matter-Support.

Philips Hue bei Amazon →

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.