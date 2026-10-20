Schnäppchen

Philips Hue startet Cashback-Aktion

René Hesse
Von
Philips Hue Birne Licht Header

Der Hersteller Signify bietet vom 19. Oktober bis zum 1. November 2026 eine Cashback-Aktion für Philips Hue mit 50 Euro Rückerstattung an.

Voraussetzung ist der Kauf von mindestens zwei Philips-Hue-Produkten mit einem gemeinsamen Warenwert von mindestens 300 Euro. Die Artikel müssen auf demselben Kaufbeleg stehen. Der Einkauf kann direkt bei Philips Hue oder bei teilnehmenden autorisierten Händlern erfolgen, sowohl online als auch im stationären Handel.

Philips Hue Cashback: Bedingungen und Fristen im Überblick

Die Aktion umfasst verschiedene Produktkategorien, darunter Leuchtmittel, Lightstrips, Leuchten, Sicherheitsprodukte und Zubehör. Wer die Bedingungen erfüllt, kann sich einen festen Betrag von 50 Euro zurückholen. Bei einem Einkaufswert von genau 300 Euro entspricht das einem rechnerischen Nachlass von rund 16,7 Prozent.

Die wichtigsten Teilnahmebedingungen:

  • Aktionszeitraum vom 19. Oktober bis 1. November 2026
  • Mindestens zwei Philips-Hue-Produkte für zusammen 300 Euro kaufen
  • Cashback-Antrag spätestens am 1. Dezember 2026 einreichen
  • Nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich
  • Keine Kombination mit anderen Aktionen wie Bundles oder Rabattcodes

Für die Rückerstattung ist eine Registrierung auf der Aktionswebsite unter hue-promo.de erforderlich. Dort müssen Teilnehmer ihre E-Mail-Adresse und Bankverbindung angeben sowie den Kaufbeleg und ein Foto der ausgepackten Produkte hochladen.

Nach erfolgreicher Prüfung soll das Geld laut Anbieter innerhalb von sechs Wochen auf das angegebene Bankkonto überwiesen werden. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren beziehungsweise wirksam vertretene Personen mit Lieferanschrift in Deutschland. Finanzierungen und Ratenkäufe sind ausgeschlossen.

Die Aktion kann sich besonders für größere Anschaffungen lohnen, etwa beim Ausbau einer vorhandenen Hue-Installation. Dennoch empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken. Ein günstigeres Händlerangebot kann auch ohne Cashback attraktiver sein, zumal sich die Rückerstattung nicht mit anderen Rabattaktionen kombinieren lässt.

PS: Bis morgen läuft auch noch der Halloween-Sale bei Hue. Ich vermute, dass dieser noch einmal in die Verlängerung geht.

Tarife · 19. Oktober 2026

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