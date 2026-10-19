Samsung Galaxy S26 mit 50 GB: Dieses Bundle ist zurück

Ab sofort gibt es das Samsung Galaxy S26 mit 256 GB wieder zusammen mit 50 GB Vodafone-Datenvolumen ab 24,99 Euro monatlich.

Die bereits im August angebotenen Bundles kehren in zwei Varianten zurück. Käufer können das Smartphone einzeln mit Mobilfunktarif bestellen oder für monatlich 5 Euro mehr zusätzlich ein Samsung Galaxy Tab A11 erhalten. Beide Angebote sind auf eine Laufzeit von 24 Monaten ausgelegt.

Samsung Galaxy S26 mit Vodafone-Tarif: Die Konditionen

Beim Galaxy S26 ohne Tablet beträgt die monatliche Grundgebühr 24,99 Euro. Für die Variante mit Galaxy Tab A11 werden 29,99 Euro fällig. Der Tarif umfasst jeweils 50 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz mit bis zu 50 Mbit/s.

Die Angebote im Überblick:

Samsung Galaxy S26 (256 GB) mit 50 GB: 24,99 Euro monatlich

Samsung Galaxy S26 (256 GB) mit Galaxy Tab A11: 29,99 Euro monatlich

Einmalzahlung: jeweils 49,99 Euro

Anschlusspreis: jeweils 0 Euro

Gesamtkosten über 24 Monate: 649,75 Euro beziehungsweise 769,75 Euro

Interessant ist die rechnerische Gegenüberstellung mit den Gerätepreisen. Laut Angebotsübersicht liegt der Preisvergleich-Bestpreis für das Galaxy S26 bei 675,81 Euro, für das Galaxy Tab A11 bei weiteren 137,90 Euro.

Zieht man diese Vergleichspreise von den jeweiligen Gesamtkosten ab, ergibt sich ein rechnerischer Tarifpreis von minus 1,09 Euro beziehungsweise minus 1,83 Euro monatlich. Das ist allerdings kein tatsächliches Guthaben, sondern eine Modellrechnung auf Basis der angegebenen Gerätepreise.

Wer ohnehin ein Galaxy S26 kaufen möchte, bekommt hier also einen Mobilfunktarif zu vergleichsweise günstigen Gesamtkosten dazu. Die Tablet-Variante lohnt sich vor allem dann, wenn man auch für das zusätzliche Gerät Verwendung hat.

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