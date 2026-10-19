Tarife

Samsung Galaxy S26 mit 50 GB: Dieses Bundle ist zurück

Katharina Berger-Voss
Von

Ab sofort gibt es das Samsung Galaxy S26 mit 256 GB wieder zusammen mit 50 GB Vodafone-Datenvolumen ab 24,99 Euro monatlich.

Die bereits im August angebotenen Bundles kehren in zwei Varianten zurück. Käufer können das Smartphone einzeln mit Mobilfunktarif bestellen oder für monatlich 5 Euro mehr zusätzlich ein Samsung Galaxy Tab A11 erhalten. Beide Angebote sind auf eine Laufzeit von 24 Monaten ausgelegt.

Samsung Galaxy S26 mit Vodafone-Tarif: Die Konditionen

Beim Galaxy S26 ohne Tablet beträgt die monatliche Grundgebühr 24,99 Euro. Für die Variante mit Galaxy Tab A11 werden 29,99 Euro fällig. Der Tarif umfasst jeweils 50 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz mit bis zu 50 Mbit/s.

Die Angebote im Überblick:

  • Samsung Galaxy S26 (256 GB) mit 50 GB: 24,99 Euro monatlich
  • Samsung Galaxy S26 (256 GB) mit Galaxy Tab A11: 29,99 Euro monatlich
  • Einmalzahlung: jeweils 49,99 Euro
  • Anschlusspreis: jeweils 0 Euro
  • Gesamtkosten über 24 Monate: 649,75 Euro beziehungsweise 769,75 Euro

Interessant ist die rechnerische Gegenüberstellung mit den Gerätepreisen. Laut Angebotsübersicht liegt der Preisvergleich-Bestpreis für das Galaxy S26 bei 675,81 Euro, für das Galaxy Tab A11 bei weiteren 137,90 Euro.

Zieht man diese Vergleichspreise von den jeweiligen Gesamtkosten ab, ergibt sich ein rechnerischer Tarifpreis von minus 1,09 Euro beziehungsweise minus 1,83 Euro monatlich. Das ist allerdings kein tatsächliches Guthaben, sondern eine Modellrechnung auf Basis der angegebenen Gerätepreise.

Wer ohnehin ein Galaxy S26 kaufen möchte, bekommt hier also einen Mobilfunktarif zu vergleichsweise günstigen Gesamtkosten dazu. Die Tablet-Variante lohnt sich vor allem dann, wenn man auch für das zusätzliche Gerät Verwendung hat.

Tarife · 17. Oktober 2026

sparSIM startet mit 5G-Tarifen ab 6,99 Euro im Vodafone-Netz

Mit sparSIM startet eine noch junge digitale Mobilfunkmarke, die drei 5G-Tarife im Vodafone-Netz ab monatlich 6,99 Euro anbietet. Das Angebot… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.
Fehler melden Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert. Bitte beachte unsere Netiquette.

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Neue Xbox-Generation: Microsoft könnte an einem Laufwerk festhalten
19.10.26 · Gaming
Trade Republic erhält Zulassung für eigenen Lebensversicherer
19.10.26 · Fintech
sparSIM startet mit 5G-Tarifen ab 6,99 Euro im Vodafone-Netz
17.10.26 · Tarife
Links direkt im Chat öffnen? WhatsApp bereitet Neuerung vor
19.10.26 · Dienste
Nintendo Switch 2 mit 50 GB im Telekom-Netz: Dieses Bundle kostet effektiv nur 1,90 Euro
16.10.26 · Tarife
Codename „J595“: Das plant Apple für 2027
19.10.26 · Smart Home
PlayStation 6: RAM und SSD sind teurer als eine PS5
19.10.26 · Gaming
1&1 Glasfaser künftig für 2,7 Millionen weitere Haushalte
15.10.26 · 1und1
Volkswagen „macht sich bereit“ für eine neue Ära an Elektroautos
19.10.26 · Mobilität
60 GB für 10 Euro: sparSIM legt bei seinen Tarifen nach
15.10.26 · Tarife
Du bist hier: Deal · Samsung
mobiFlip / News / Tarife / Samsung Galaxy S26 mit 50 GB: Dieses Bundle ist zurück