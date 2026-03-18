Philips trennt sich bei TVs von Google TV

Philips präsentierte diese Woche die neue „Philips Ambilight TV“-Reihe für 2026 und setzt dabei auf ein breites Angebot aus OLED, RGB Mini-LED und QLED. Doch man setzt jetzt auch im Highend-Bereich auf Titan OS als neue TV-Plattform.

Dieses OS kommt schon bei Philips zum Einsatz, bei OLED und Co. nutzte man aber weiterhin Google TV als Basis. Nachteile gibt es laut Pressemitteilung nicht, es sind alle Streamingdienste dabei – nur Apple TV wird erst im Frühjahr 2026 folgen.

Der Google Assistant bleibt, ob auch Google Gemini kommt, ist unklar. Dafür ist jetzt Amazon Alexa mit dabei. Ach, und es sind die ersten Smart TVs mit Dolby Vision 2. Weitere Details zu den neuen TVs von Philips gibt es direkt bei TP Vision.