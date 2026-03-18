YouTube testet persistente Werbebanner nach Skip

Googles Videoplattform YouTube testet ein neues Werbeformat, das Anzeigen auch nach dem Überspringen sichtbar hält.

YouTube experimentiert aktuell mit einem sogenannten Sticky-Banner, das nach dem Klick auf „Überspringen“ eingeblendet wird. Statt dass die Werbung vollständig verschwindet, bleibt eine markengebundene Anzeige im Videoplayer über dem Video sichtbar, bis der Nutzer sie aktiv schließt.

Nach dem Skip läuft das eigentliche Video wie gewohnt weiter. Parallel dazu bleibt jedoch ein kleines Banner aus der ursprünglichen Werbung eingeblendet. Demnach soll so die Sichtbarkeit von Marken auch dann erhalten bleiben, wenn Nutzer die Werbung nicht vollständig ansehen.

YouTube testet neue Werbeform mit verlängerter Sichtbarkeit

Auswirkungen auf Nutzer und Werbewirkung

Das getestete Format könnte die Bewertung von überspringbaren Anzeigen verändern. Bisher galt ein Skip als vollständiger Abbruch der Werbewirkung. Durch das zusätzliche Banner bleibt jedoch eine gewisse Präsenz bestehen, was die Markenwahrnehmung erhöhen kann.

Das ist die Idee hinter dem Test:

Werbung bleibt trotz Skip teilweise sichtbar

Marken erhalten längere Präsenz im Player

Neue Messwerte für Impressionen und Interaktion möglich

Werbeinventar könnte effizienter genutzt werden

Für Werbetreibende eröffnet das Modell neue Möglichkeiten, gleichzeitig könnte sich aber auch die Wahrnehmung bei Nutzern verändern. Anzeigen verschwinden nicht mehr vollständig, was potenziell als störender empfunden werden kann.

Aus Werbesicht halte ich den Ansatz für nachvollziehbar, ich sehe aber das Risiko, dass Nutzer stärker genervt reagieren, wenn ein „Skip” nicht mehr ein vollständiges Beenden der Werbung bedeutet.

Mich persönlich stört das Ganze nicht, da ich seit Jahren YouTube Premium nutze. Ich könnte mir auch nichts anderes mehr vorstellen, gerade nach der neuesten Erweiterung des Abos.