News

Pixar zeigt uns erstmals Toys Story 5

Autor-Bild
Von
|

Am 19. Juni 2026 kommt Toy Story 5 in die Kinos und Pixar befindet sich bereits voll in der Produktion für den neuen Teil der beliebten Filmreihe. Heute hat man auf YouTube einen ersten Teaser veröffentlicht, der uns zeigt, worum es darin geht.

Nach vier Filmen wandert Toy Story in die digitale Welt, denn es sieht so aus, als ob das „Lilypad“ der neue „Feind“ für die klassischen Spielzeuge ist. Und ja, da muss Pixar irgendwie auch erklären, warum Woody ganz normal mit von der Partie ist.

Sony bestätigt seinen großen PlayStation-Blockbuster für 2026

Mindestens ein großer PlayStation-Blockbuster pro (Geschäfts-)Jahr, das ist das Ziel von Sony mittlerweile, da die Kosten und Entwicklungszeiten gestiegen sind.…

11. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Unterhaltung / Pixar zeigt uns erstmals Toys Story 5
Weitere Neuigkeiten
Google Maps Logo 2024 Header
Google Maps: Diese große Neuerung ist nur für wenige Nutzer verfügbar
in Dienste
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix wird teurer: Das sind die ersten Euro-Preise
in News
Steam Deck Oled Weiss Header
Valve: Große Ankündigung am heutigen Abend geplant
in Gaming
Sony bestätigt seinen großen PlayStation-Blockbuster für 2026
in Gaming
Half Life Valve Header
Sehen wir Half-Life 3 schon nächste Woche?
in Gaming
Pyur
PŸUR startet Black-Weeks-Angebote
in Tarife
Apple Iphone 17 Pro Blau Mockup
Das iPhone 18 Pro soll wieder besser aussehen
in Smartphones
Autodesk Vred Professional 2022.1
Nissan schickt neues Elektroauto auf Testfahrten
in Mobilität
ChatGPT verletzt Urheberrecht: Historisches Urteil aus München
in Marktgeschehen
Apple iPhone Air 2 kommt 2027: Das ist der Grund für die Verspätung
in Smartphones