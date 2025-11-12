Pixar zeigt uns erstmals Toys Story 5
Am 19. Juni 2026 kommt Toy Story 5 in die Kinos und Pixar befindet sich bereits voll in der Produktion für den neuen Teil der beliebten Filmreihe. Heute hat man auf YouTube einen ersten Teaser veröffentlicht, der uns zeigt, worum es darin geht.
Nach vier Filmen wandert Toy Story in die digitale Welt, denn es sieht so aus, als ob das „Lilypad“ der neue „Feind“ für die klassischen Spielzeuge ist. Und ja, da muss Pixar irgendwie auch erklären, warum Woody ganz normal mit von der Partie ist.
in Dienste
in News
in Gaming
in Gaming
in Gaming
in Tarife
in Smartphones
in Mobilität
in Marktgeschehen
in Smartphones