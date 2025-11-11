Sony bestätigt seinen großen PlayStation-Blockbuster für 2026

Gaming

Mindestens ein großer PlayStation-Blockbuster pro (Geschäfts-)Jahr, das ist das Ziel von Sony mittlerweile, da die Kosten und Entwicklungszeiten gestiegen sind. In diesem Jahr war das Ghost of Yotei, welches sich bisher sehr gut verkauft hat.

Nächstes Jahr wird es Wolverine von Insomniac Games sein, so Lin Tao von Sony. Dieses Spiel wird also das große Highlight der PlayStation Studios und ein Release ist im Herbst 2026 geplant. Ja, kurz vor GTA 6, aber das stört Insomniac nicht.

Mit Spider-Man und Spider-Man 2 lieferte das Studio bereits zwei erfolgreiche und sehr lukrative Spiele ab, wobei die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft der bekanntere Marvel-Held ist, vermutlich wird Wolverine da nicht ganz anknüpfen.

Ich bin aber sehr gespannt auf Wolverine und hoffe auf eine intensive und dunkle Geschichte. Der Trailer machte einen guten Eindruck und weckt Hoffnung. Ich gehe davon aus, dass Wolverine im September erscheint, um Luft zu GTA 6 zu haben.

