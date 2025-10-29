Planet of Lana 2: So sieht das neue Spiel aus

Planet of Lana war eines meiner Highlights von 2023 und eine echte Überraschung im Xbox Game Pass. Ich mag diese Art von Spiel (entspannte Side-Scroller mit einer tollen Atmosphäre und gutem Sound) und 2026 kommt der zweite Teil.

Bestätigt wurde Planet of Lana 2 schon vor ein paar Wochen, jetzt hat man jedoch in über drei Minuten sehr viel Gameplay und einige Neuerungen des Nachfolgers gezeigt. Und das sieht ehrlich gesagt gut aus, ich freue mich auf dieses Spiel:

Hier noch der Ankündigungstrailer, der im Sommer veröffentlicht wurde: