Planet of Lana 2: So sieht das neue Spiel aus
Planet of Lana war eines meiner Highlights von 2023 und eine echte Überraschung im Xbox Game Pass. Ich mag diese Art von Spiel (entspannte Side-Scroller mit einer tollen Atmosphäre und gutem Sound) und 2026 kommt der zweite Teil.
Bestätigt wurde Planet of Lana 2 schon vor ein paar Wochen, jetzt hat man jedoch in über drei Minuten sehr viel Gameplay und einige Neuerungen des Nachfolgers gezeigt. Und das sieht ehrlich gesagt gut aus, ich freue mich auf dieses Spiel:
Hier noch der Ankündigungstrailer, der im Sommer veröffentlicht wurde:
Fehler melden2 Kommentare
Du bist hier:
Weitere Neuigkeiten
Also die Szene da im Wald mit dem See und dem Viech ist schon arg „Prinzessin Mononoke“-inspiriert – was für mich per se nichts schlimmes ist, eher im Gegenteil.
Bekomme gerade richtig Bock den Vorgänger auszuprobieren. Der Art-Style und die Animationen sehen ja mal richtig stark aus, irgendwie entschleunigt und nicht zu hektisch.
Kann ich sehr empfehlen. Falls du eine Xbox hast, ist es auch im Game Pass enthalten.