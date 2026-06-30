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GTA 6: Massive Werbekampagne für die PS5

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Die Vorbestellungen für GTA 6 haben letzte Woche begonnen und direkt nach dem Start warb Sony mit dem Slogan, dass sich das Spiel „am besten auf PS5“ spielt. Und nicht nur das, es gab direkt noch eine große Werbekampagne von Sony selbst.

Seit dem hat man den Eindruck, als ob es gar kein anderes Spiel mehr für die PS5 gibt, denn die zahlreichen Accounts in sozialen Netzwerken werden nicht müde und werben fast jeden Tag, in welcher Form auch immer, für GTA 6 auf der PlayStation.

Mittlerweile hat auch Rockstar den neuen Slogan übernommen und wirbt auf der eigenen Homepage ganz offen für die PS5. Auf der deutschen Seite wird noch die Xbox als Plattform erwähnt, auf der US-Seite hat man die Xbox unten entfernt:

Es wirkt aktuell fast so, als ob GTA 6 ein exklusives Spiel für die PS5 sei, es scheint also ein recht großer Deal zwischen Sony und Rockstar im Hintergrund zu laufen.

GTA 6: PS5 ist die wichtigste Plattform

Wobei ich Rockstar verstehen kann, ob Deal oder nicht, die PS5 ist die mit Abstand wichtigste Plattform mit über 100 Millionen Einheiten. Streicht man die Xbox Series S, auf der GTA 6 sicher zu kämpfen haben wird, wenn es um die Performance geht, dann ist die aktive Nutzerbasis bei Sony ca. 7 Mal so groß wie bei Microsoft.

Ich bin mal gespannt, wie sich das auf die Nachfrage der PlayStation 5 auswirkt, da diese eigentlich langsam sinkt und die Konsole teurer wurde. Es würde mich aber nicht wundern, wenn GTA 6 die Verkaufszahlen der PS5 (Pro) wieder ankurbelt.

Und ich wage mal eine Prognose: Die PS5 liegt aktuell ganz leicht hinter der PS4, wenn es um reine Stückzahlen im gleichen Zeitraum geht (was beachtlich ist, da es eine Chipkrise gab und die Preise gestiegen sind), sie wird diese aber jetzt sehr schnell überholen und nächstes Jahr die PS4 mit 117 Millionen Einheiten ablösen.

So groß wird der Einfluss von diesem Spiel sein.

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30. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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