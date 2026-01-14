PlayStation 5 Pro: Großes Update für die Konsole steht an

Sony bestätigte letztes Jahr, dass wir in diesem Jahr ein großes Update für die PlayStation 5 Pro sehen werden und sowas wie PSSR 2.0 kommt. Das Upscaling wird auf ein neues Level gehoben und angeblich geht es schon sehr bald los.

Zwischen Januar (der ja schon fast wieder vorbei ist) und März soll ein großes Update für die Konsole erscheinen, welches für eine bessere Bildqualität, Framerate und Performance bei Inhalten mit PSSR-Implementierung sorgen soll, so die Quelle.

Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr nicht nur die neue Version von PSSR sehen, sondern auch mehr Spiele, die das voll unterstützen. Die Auswahl an Spielen, die optimal für die PS5 Pro optimiert sind, ist ein Jahr später doch sehr überschaubar.