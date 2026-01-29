PlayStation 5 Pro: Mögliches Datum für das große Update der Konsole

Sony möchte der PlayStation 5 Pro in diesem Jahr ein großes Update spendieren, welches PSSR (Upscaling-Technologie) auf ein neues Level heben soll. Das hat man offiziell für 2026 bestätigt, unklar ist nur, wie und wann das Update kommen soll.

Eine bekannte Quelle, die sich mittlerweile aber zurückhält, hat jetzt ein Datum in den Raum geworfen und geht davon aus, dass das Update am 25. Februar 2026 verteilt wird. Gut möglich, dass es uns kurz vorher auf einem Event gezeigt wird.

Die Quelle spricht davon, dass sie eine Liste mit optimierten Spielen gesehen hat, die direkt ab Tag 1 das neue PSSR 2.0 (nennen wir die neue Version einfach mal so) nutzen werden. Klingt nicht abwegig, ist aber bisher noch nicht offiziell bestätigt.