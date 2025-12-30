PlayStation 6 Datum: Verschiebt Sony den Start der Konsole?

Gaming

Aktuell steht im Raum, dass die neue Konsolengeneration gegen Ende 2027 startet und wir eine PlayStation 6 und eine neue Xbox sehen werden. Es gibt zwar einige Stimmen, die sich einen längeren Zeitraum bei den Konsolen wünschen würden, es ist allerdings eine übliche Zeitspanne. Aber vielleicht wird der Wunsch doch erfüllt.

Die aktuelle RAM-Krise, die für steigende Preise bei vielen Produkten sorgt und 2026 anhalten soll, könnte dafür sorgen, dass die Hersteller umdenken. Glaubt man Tom Henderson von Insider Gaming, der bei Konsolen und vor allem der PlayStation sehr gut informiert ist, dann gibt es bereits Gespräche rund um die neuen Konsolen.

Bisher lautete der Plan, dass die neue PlayStation 6 und Xbox entweder Ende 2027 oder spätestens Anfang 2028 kommen, sollte die Krise aber anhalten und sollte man sich nicht auf bessere Preise für RAM einigen können, wäre es denkbar, dass Sony und Microsoft die Krise aussitzen und die neuen Konsolen etwas verschieben.

Am Ende wird sicher auch die Nachfrage nach den aktuellen Konsolen entscheiden, denn wenn diese, wie bei Microsoft aktuell, komplett wegbricht, dann wird man eher nicht warten und lieber ein paar Euro für ein neues Produkt verlangen. Warten wir mal 2026 ab, die RAM-Krise wird nächstes Jahr sicher ein großes Thema sein.

