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PlayStation 6: EU kann das Ende der Disc bei Sony nicht verhindern

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Playstation 5 Pro Ps5 Detail

Sony stellt die physische Disc ab Januar 2028 ein und wird dafür seit Tagen sehr stark kritisiert, wobei man die Kritik selbst ignoriert und seit letzter Woche einfach wie bisher weitermacht. Ich weiß aber nicht, ob Sony das mit der alten „Strategie“ aussitzen kann, denn dieses Mal sind viele Nutzer wirklich sehr stark verärgert.

Dieses Thema ist mittlerweile sogar ein politisches Thema und so wurde Michael McGrath von der EU gefragt, ob die Behörde etwas dagegen machen kann. Nein, wie der EU-Kommissar für Demokratie, Justiz und Rechtsstaatlichkeit jetzt betont hat. Sony hat das Recht und die Freiheit, dass man die Discs ganz einstellen kann.

Die EU hätte eine Möglichkeit

Das war klar und so eine Aussage wird nur wenige überraschen. Aber die EU könnte (was sich bisher noch nicht konkret andeutet) anders aktiv werden. Die EU kann, wie bei Apple und Google, gewisse Plattformen zu „Gatekeepern“ einstufen, wenn diese zu dominant sind und in ihrer Branche einen großen Marktanteil haben.

Falls die Xbox weiter einbricht oder verschwindet und Valve mit der Steam Machine keine Chance hat, was beides realistisch wäre, dann hätten wir hier eine ähnliche Lage wie bei Apple und Google, nur mit Sony und Nintendo. Man könnte also alternative Stores für Spiele auf den beiden Konsolen der Anbieter vorschreiben.

Sony macht das, weil der Trend zu digitalen Spielen geht, aber man macht es auch, weil man selbst die Plattform (PlayStation) dominiert und es dort nur den PlayStation Store gibt. Auf dem PC haben sich digitale Spiele durchgesetzt, weil es mehr Konkurrenz und somit auch bessere Preise bei den digitalen Stores gibt.

Ich bin also gespannt, ob Behörden wie die EU (man ist weltweit nicht die einzige Behörde, die sich sowas anschaut und reagiert) die Gamingbranche in Zukunft ins Visier nehmen werden. Das Thema mit dem Ende der Disc ist mittlerweile auch ein politisches Thema geworden und wird vor 2028 sicher noch viel diskutiert.

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  1. Ex Simpsons Fan 🪴
    sagt am

    Zum Thema, welches mich als Gamer bereits an Tag 1 beschäftigt … XBox zieht ja eh nach… für mich war es das mit Konsolen.

    Antworten
  2. Dennis 🏆
    sagt am

    Ziemlich viele Rechtschreibfehler im Text, mal von der Ki querlesen lassen.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Dennis ⇡

      Ich hab es selber gecheckt und auch noch mal eine Prüfung darüber laufen lassen. Es wurde nur ein Tippfehler gefunden (Brache/Branche). Kannst du dich bitte detaillierter äußern?

      Antworten
    2. hugo 💎
      sagt am zu Dennis ⇡

      Na am frühen Morgen mal den Zeigefinger geschwungen und nun im Büro weitermachen ? Ich finde ein paar Fehler angenehm und zeigt mir, da wird nicht alles von einer KI verfasst, sondern ein Mensch steckt dahinter…. Deine geglätteten Mails sind sicherlich ein Highlight in der Firma, aber das beeindruckt nicht jeden.

      Antworten
    3. Matze52 💎
      sagt am zu Dennis ⇡

      Mensch is Montag

      Antworten

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