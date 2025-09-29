PlayStation 6: Möglicher Preis für den neuen Handheld

Sony soll für die nächste PlayStation-Generation, die vermutlich Ende 2027 an den Start geht, einen passenden Handheld geplant haben. Das haben wir jetzt schon häufiger gehört, doch mit Blick auf aktuelle Entwicklungen, gibt es auch Sorgen.

Bei der Xbox-Reihe zahlt man für diesen Schritt bis zu 900 Euro, wie sieht das dann bei Sony und der PlayStation 6 aus? Da gibt die bekannte Quelle „KeplerL2“ etwas Entwarnung, denn der PlayStation-Handheld habe einen ganz anderen Aufbau.

Die Hardware ist aber nicht nur anders aufgebaut, Sony muss auch, im Gegensatz zu Asus, keinen Gewinn machen und kann den Handheld, wie die Konsolen, mit Verlust oder kostendeckend verkaufen. Doch über welchen Preis sprechen wir?

Die Quelle gibt an, dass 499 Dollar „machbar“ sind. Allerdings nur, wenn wir uns die Hardware unter der Haube anschauen. Da kennt sich KeplerL2 aus, aber sie gibt auch an, dass ein „hochwertiges OLED-Display“ so eine Sache ändern kann.