Gaming

PlayStation 6: Neues Detail zur Grafikleistung

Autor-Bild
Von
|
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Sony wird bei der PlayStation 6 angeblich nicht komplett auf die kommende RDNA 5-Architektur von AMD setzen, so die bekannte Quelle „KeplerL2“ im Forum von NeoGAF. Die „PS6 bietet auch noch kein vollwertiges RDNA 5“, so die Quelle.

Sony und AMD haben bereits offiziell über ihre Zusammenarbeit bei der nächsten PlayStation gesprochen, sind bei diesem Punkt aber nicht ins Details gegangen. Es wäre also denkbar, dass AMD eine eigene Lösung für die PlayStation 6 entwickelt.

Der Grund für diesen Schritt dürfte logisch sein, es geht am Ende um Kosten, denn wir haben schon gehört, dass Sony die PS6 nicht zu teuer gestalten und nicht das absolute Maximum aus der Konsole holen möchte. Die Preise für Hardware steigen immer weiter und man muss schauen, dass die neue PlayStation bezahlbar bleibt.

Control: Resonant – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht

Ich bin schon sehr gespannt auf Control Resonant, das neueste in Entwicklung befindliche Spiel des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment. Mir…

15. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 6: Neues Detail zur Grafikleistung
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 schlägt sich schlecht bei iPhone- und gut bei iPad-Nutzern
in Firmware und OS
Stellantis setzt wieder mehr auf den Diesel
in Mobilität
Apple Vision Pro Office
Apple Vision Pro erhält (endlich) eine native YouTube-App
in Software
Der Stand der Software bei Volkswagen (am Beispiel von Porsche)
in Mobilität
Xiaomi YU7 GT kommt: Eine Nummer entspannter
in Mobilität
Neuer Trailer zu Pragmata veröffentlicht
in Gaming
Mein Tipp der Woche: HBO Max
in Kommentar
Control: Resonant – Neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht
in Gaming
backFlip 07/2026: Skoda Epic rollt in diesen drei Versionen an
in backFlip
ThinkPad X13: Lenovo will dem Microsoft Surface Pro Konkurrenz machen
in Hardware