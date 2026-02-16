PlayStation 6: Neues Detail zur Grafikleistung

Sony wird bei der PlayStation 6 angeblich nicht komplett auf die kommende RDNA 5-Architektur von AMD setzen, so die bekannte Quelle „KeplerL2“ im Forum von NeoGAF. Die „PS6 bietet auch noch kein vollwertiges RDNA 5“, so die Quelle.

Sony und AMD haben bereits offiziell über ihre Zusammenarbeit bei der nächsten PlayStation gesprochen, sind bei diesem Punkt aber nicht ins Details gegangen. Es wäre also denkbar, dass AMD eine eigene Lösung für die PlayStation 6 entwickelt.

Der Grund für diesen Schritt dürfte logisch sein, es geht am Ende um Kosten, denn wir haben schon gehört, dass Sony die PS6 nicht zu teuer gestalten und nicht das absolute Maximum aus der Konsole holen möchte. Die Preise für Hardware steigen immer weiter und man muss schauen, dass die neue PlayStation bezahlbar bleibt.