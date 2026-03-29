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PlayStation 6 wird teuer: Leak spricht über den Preis der PS6

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Wir blicken auf die ersten Konsolengeneration, die mit der Zeit spürbar teurer wird und es dürfte niemanden überraschen, dass die nächste Konsolengeneration nicht zurück zu den alten Preisen geht. Doch was könnte eine PlayStation 6 kosten?

Eine Analyse von KeplerL2, einer guten Quelle für Hardware-Leaks, geht von ca. 760 Dollar für die kommende PS6 von Sony aus. Das soll jedenfalls die Hardware kosten, was Sony am Ende verlangt, darüber lässt sich aktuell nur spekulieren.

PlayStation 6 Preis: 700 bis 800 Euro

Die Quelle gibt an, dass Sony einen Preis von 699 Dollar anpeilen könnte, also 50 Dollar mehr, als eine PS5 nach der kommenden Preiserhöhung im April kostet. Bei uns wären das also vermutlich 699,99 Euro für die neue Sony PlayStation 6.

Damit wäre die PS6 zum Marktstart etwas günstiger als die PS5 Pro es zum Start war, sollten die Kosten aber weiter steigen und Sony das nicht ausgleichen wollen, wären auch 799,99 Euro für die PS6 möglich, womit ich derzeit eher rechne.

Sollte sich die Lage auf der Welt nicht komplett entspannen (und hoffentlich nicht noch weiter verschlimmern), dann würde ich im Moment 800 Euro für die PS6 und 1.000 Euro für eine mögliche PS6 Pro in den Raum werfen. Wobei ich bei dieser Entwicklung fast vermute, dass bei der PS6 eher keine Pro-Version kommen wird.

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Da das nächste ganz neue Zelda noch viele Jahre in der Zukunft liegt, war schon davon auszugehen, dass Nintendo ein…

27. März 2026 | Jetzt lesen →

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