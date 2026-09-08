PlayStation 6 „vorgestellt“: Dieser Prank sorgt für Aufsehen

Gestern habe ich einen Beitrag von „Mega64“ bei X gesehen, in dem man eine „unglaubliche“ Ankündigung von Sony für den Abend versprach, von der man vorab gehört hatte. Während ich überlegte, was es ein könnte und ob Sony wirklich schon die PlayStation 6 bestätigt, schaute ich noch kurz, wer hinter der „Quelle“ steckt.

Und da wurde sehr schnell klar, dass das nur Spaß ist. Doch der Beitrag machte in den Stunden danach die Runde und hat sogar über 4 Millionen Aufrufe erreicht:

We are hearing INSANE leaks that Sony may announce something huge tomorrow. Stay tuned around 10AM PT — Mega64 @ PAX West (@mega64) September 7, 2026

Einige „Leaker“ sprangen direkt auf den Zug auf und erkannten nicht, dass das nur Spaß ist und hatten plötzlich eigene „Quellen“. Und viele hofften, dass es nicht die PS6 ist, sondern Sony die Disc-Entscheidung doch wieder zurücknehmen wird.

Am Abend löste man das Rätsel dann auf und es war nur Werbung für ein neues Video, in dem man sich über die Disc-Situation lustig macht und die PS6 „zeigt“:

Es war aber auch wieder ein Paradebeispiel für die heutige Zeit, in der Quellen oft nicht mehr geprüft werden und sich selbst solche Späße schnell als echt im Netz verbreiten. Ich habe große Accounts gesehen, die das wirklich geglaubt haben.

Sagen wir es mal so, wenn die nächste PlayStation wirklich Ende 2027 kommt, dann wäre eine Bestätigung der Hardware im Sommer davor nicht ungewöhnlich, das gab es bei den aktuellen Konsolen auch, damit Entwickler ihre Spiele entwickeln können. Sony wird das aber sicher nicht am Tag einer Nintendo Direct machen.

Die Ankündigung der PlayStation 6 bleibt aktuell jedenfalls ein Spaß und sollte Sony sie im Herbst und Winter nicht bestätigen und die Hardware nennen, dann würde ich mittlerweile doch davon ausgehen, dass wir diese Generation erst 2027 sehen.

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