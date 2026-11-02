Gaming

PlayStation: Das planen die Days Gone-Entwickler für 2027

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar
Days Gone Header

Eine direkte Fortsetzung von Days Gone wird es wohl nicht mehr geben, aber nach dem gescheiterten Multiplayer-Live-Service-Projekt hat Bend Studio angeblich ein neues Spiel parat und das PlayStation Studio wird es wohl schon 2027 zeigen.

Laut „MP1st“ ist es ein 3rd-Person-Shooter, den man im Koop zocken kann, das Projekt wurde nach „Mirror Pond“ (das gescheiterte Live-Service-Spiel) von Sony in Auftrag gegeben. Unklar ist aber, ob es wirklich eine ganz neue Marke sein wird.

Das letzte Spiel von Bend Studio ist jetzt schon 8 Jahre her, denn Days Gone kam 2019 für die PS4 auf den Markt. Ein weitere PlayStation Studio von Sony, welches bei der PS5 bisher nur mit einer optimierten Version eines alten Spiels glänzte und diese dank der schlechten Live-Service-Strategie von Sony fast verpasst hätte.

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  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich hab Days Gone leider viel zu spät für mich entdeckt und erst kurz vor der Vorstellung der überarbeiteten Version durchgespielt.
    Ein großartiges Spiel!
    Sehr schade, dass es damals etwas untergehen ist und wohl nie eine Fortsetzung bekommen wird.
    Bin mal gespannt was Bend als nächstes abliefert.

    Antworten

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