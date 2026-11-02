GTA 6: Ihr benötigt Version 14.22 für die PS5

Sony hat erst heute Version 14.22 für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro veröffentlicht, ein neues Update, was ab sofort verteilt wird. Was aber für GTA 6 relevant sein wird, wie eine Quelle verraten hat, die uns jüngst die Größe lieferte.

Laut PlaystationSize wird das neue Grand Theft Auto nur starten, wenn man mit Version 14.22.00.00 auf der Konsole von Sony unterwegs ist, bisher war Version 14.20 vorausgesetzt. Es ist aber unklar, wieso man die neue Version benötigt.

Im Changelog von Sony findet man nur die üblichen „Optimierungen“ und keine weiteren Details. Vielleicht wurden bei den Reviews erste Fehler gefunden, die man direkt gefixt hat, aber das ist bisher Spekulation. Der Pre-Download startet in 10 Tagen, also am 12. November, GTA 6 erscheint dann am 19. November für alle.

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