Gaming
PlayStation-Handheld soll eine exklusive Funktion haben
Sony plant angeblich wieder einen vollwertigen PlayStation-Handheld und dieser wird vielleicht die einzige Lösung auf dem Markt sein, die RDNA5 von AMD nutzt, so Digital Foundry. Jedenfalls im mobilen Bereich, nicht allgemein, wie man betont.
RDNA5 ist die kommende Grafikkarten-Architektur von AMD, Sony könnte somit einen technischen Vorteil gegenüber Konkurrenten haben. Ganz abwegig ist das Gerücht nicht, es gab bereits andere Gerüchte, dass AMD nicht mehr die „Nische“ bedienen will und Sony hat sicher andere Stückzahlen als sehr viele Mitbewerber.
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