PlayStation Plus: Sony spricht über die Zukunft des Abos

Sony hat diese Woche die neuen Spiele für das PlayStation-Abo genannt und im Juli gibt es Diablo IV (PS5 & PS4), The King of Fighters XV (PS5 & PS4) und Jusant (PS5). In diesem Jahr feiert das Abo allerdings auch das 15. Jubiläum, so Sony.

In einem Gespräch mit Game File hat Sony passend zum Jubiläum betont, dass man „all in“ bei PlayStation Plus ist und vor allem das teure Premium-Abo bei den Nutzern sehr beliebt sei und gut wächst. Und wie sieht es mit der Strategie aus?

PlayStation Studios: Keine „Day One Releases“

Sony wird die aktuelle Strategie beibehalten, eigene Spiele der PlayStation Studios sind nicht ab Tag 1 im Abo geplant, da wird man Microsoft (dem Xbox Game Pass) definitiv nicht folgen. Ein Release 12 bis 18 Monate später „funktioniert sehr gut“.

Bei Drittanbietern sieht das etwas anders aus, da sind pro Jahr durchaus 4 bis 5 Spiele ab Tag 1 bei PlayStation Plus vorgesehen und Sony wäre bereit, dass man diese Zahl steigert. Hängt aber auch von den Spielen und den Preisen dafür ab.

Das Engagement bei PlayStation Plus sei jedenfalls noch nie so hoch wie jetzt bei Sony gewesen und darauf ist man stolz, die aktuelle Strategie funktioniert. Sollte das Abo also nicht unerwartet einbrechen, dann wird sich hier nicht so viel ändern.

