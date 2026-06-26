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PlayStation: Sony schreibt Live-Service-Strategie weiter zurück

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Sony wollte einst die große Live-Service-Cashcow jagen und kündigte viele Spiele an, über 10 sollten es werden. Es wurden Studios aufgekauft, die eigenen Studios bekamen entsprechende Aufträge, es sollte die ganz große Offensive werden.

Schaut man sich den Markt an, dann ist das verständlich, Spiele wie Fortnite sind eine Goldgrube und AAA-Spiele werden immer teurer in der Entwicklung. So kann man das gegenfinanzieren. Doch diese Strategie von Sony ist eher gescheitert.

Es gab ein paar Ausnahmen, wie Helldivers 2, aber der ganz große Wurf ist Sony nicht gelungen und viele Projekte wurden vor oder nach Marktstart eingestellt. Die Studios kehren zurück zum Ursprung, aber man merkt die Lücke doch im Lineup.

Bungie steuert auf das Ende zu

Doch selbst der Zukauf „Bungie“ ist nicht mehr sicher, nachdem man Destiny 2 als Spiel einkassiert hat, folgen jetzt die Entlassungen. Das Team muss gehen, Destiny 3 kommt also nicht, und beim anderen Spiel (Marathon) wird auch direkt gekürzt.

Sony ist von seinem Kern abgewichen, was grundsätzlich gut ist, man muss auch mal Risiken eingehen, aber man wollte zu viel, viel zu viel. Und man hat viel zu viele Fehlentscheidungen getroffen, die jetzt leider Arbeitsplätze bei Entwicklern kosten.

Marathon ist auch nicht der große Hit, es würde mich also nicht wundern, wenn das Studio irgendwann komplett geschlossen und ein Teil des Teams auf andere Teams im Konzern verteilt wird. Sony hält aber vorerst noch an Marathon als Spiel fest.

GTA 6 kommt zur richtigen Zeit

Die Entwicklung der Xbox, die steigenden Kosten, die gescheiterte Live-Service-Strategie bei den PlayStation Studios, ich habe so langsam den Eindruck, dass GTA 6 genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, sonst wäre diese Krise noch viel größer.

Sie trifft zwar leider viele Entwickler derzeit, aber ohne einen Giganten wie GTA 6 würde ich wetten, dass die komplette PlayStation-Sparte größere Probleme als jetzt hätte. Hoffen wir, dass die Unternehmen aus diesen ganzen Fehlern gelernt haben.

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26. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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