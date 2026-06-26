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Trotz Preiserhöhungen: Konsolen-Knappheit für Ende 2026 erwartet

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Hat GTA 6 das Potenzial, um gegen Ende einer Konsolengeneration, die jedes Jahr immer teurer wird, für eine Knappheit zu sorgen? Ja, so eine Quelle im Handel laut The Game Business, man rechnet im Herbst mit einem Ausverkauf der Konsolen.

Die Nachfrage nach einem Spiel ist aber nicht der einzige Grund, die Preise für Chips, RAM und Co. steigen nicht nur, gewisse Komponenten bekommt man erst gar nicht mehr. Der Insider gibt an, dass man schon jetzt nicht genug Einheiten für die beiden Konsolen bestellen kann, die man im Weihnachtsgeschäft benötigt.

The Game Business hat bei Sony und Microsoft nachgefragt, bei der Xbox könnte das durchaus der Fall sein, so Matthew Ball, allerdings geht Hiroki Totoki von Sony davon aus, dass man genug PS5-Einheiten produzieren kann. Sony produziert aber auch deutlich mehr Konsolen als Microsoft, da die Xbox seit Jahren rückläufig ist.

GTA 6 also ein echter Segen für Sony und Microsoft, denn ich weiß nicht, ob die Kunden diese heftigen Preiserhöhungen beim normalen Lineuo mitgemacht hätten.

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26. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Gamer 🪴
    sagt am

    Künstliche Knappheit….. Marketing lässt grüssen mit simulierten Nachfrage.

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