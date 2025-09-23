PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an

Es hat sich bereits angedeutet und ohne große Vorlaufzeit hat Sony jetzt ein Event für den 24. September angekündigt. Ein PlayStation Showcase kommt nicht, diese Zeiten sind leider vorbei, dafür gibt es am Mittwoch eine neue State of Play.

35 Minuten hat Sony dafür eingeplant und es gibt auch Neuigkeiten rund um die PlayStation Studios, Saros wird beispielsweise volle 5 Minuten zu sehen sein. Das neue Spiel von Housemarque kommt aber weiterhin erst 2026 für die PS5 (Pro).

Schauen wir mal, meine Erwartungen sind gering, aber ich lasse mich sehr gerne überraschen, ein Titel wie Astro Bot, der dann zeitnah kommt, wäre noch schön für 2025. Nur schade, dass das Event erst um 23 Uhr in Deutschland starten wird.