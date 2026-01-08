POCO M8-Serie ist offiziell

Die Marke POCO präsentiert mit der M8-Serie neue Smartphones mit Fokus auf 5G-Entertainment und umfassender Hardware-Ausstattung.

Die neue POCO M8-Serie umfasst die Modelle POCO M8 5G und POCO M8 Pro 5G, die auf das Mittelklassesegment ausgerichtet sind. Laut Unternehmensangaben bieten beide Geräte leistungsstarke Unterhaltung, eine lange Akkulaufzeit und hochwertige Audio- sowie Videofunktionen.

Die M-Serie soll die Portabilität und Alltagstauglichkeit mit verbesserten Entertainment-Features kombinieren.

POCO M8 Pro 5G: Leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone

Das POCO M8 Pro 5G ist auf ein umfassendes Entertainment-Erlebnis ausgelegt. Das Gerät verfügt über einen 6.500 mAh Akku mit Silizium-Kohlenstoff-Technologie und 100 W Schnellladefunktion, die eine vollständige Aufladung in 40 Minuten ermöglicht.

Reverse-Charging erlaubt zudem die Nutzung als Powerbank. Das 6,83-Zoll CrystalRes Flow AMOLED-Display bietet laut Hersteller hohe Helligkeit und reaktionsschnelles Touch-Feedback. Dual-Lautsprecher mit Dolby Atmos und Hi-Res Audio sollen für ein intensives Klangbild sorgen.

Kamera und Performance

Die 50 MP Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung und die 32 MP Frontkamera liefern nach Angaben von POCO „hochwertige“ Fotos und 4K-Videos.

Die Snapdragon 7s Gen 4 Plattform sorgt für flüssige App-Nutzung und stabiles Gaming, unterstützt durch das POCO IceLoop Cooling System. Intelligente Funktionen wie Offline-Kommunikation und Google Gemini sollen die Bedienung erleichtern.

Weitere Eigenschaften und Design

Schlankes Design mit 8,31 mm Dicke und 205,9 g Gewicht

Robustheit durch Corning Gorilla Glass Victus 2 und SGS-Zertifizierung

Schutzklassen IP66, IP68, IP69 und IP69K für Staub- und Wasserbeständigkeit

Das POCO M8 5G ist ein leichter Begleiter mit 7,35 mm Dicke und 178 g Gewicht, ebenfalls ausgestattet mit AMOLED-Display, Dual-Lautsprechern und 5.520 mAh Akku mit 45 W Schnellladung. Die Kamera umfasst eine 50 MP Haupt- und 20 MP Frontkamera. Beide Geräte bieten laut Hersteller KI-gestützte Bildbearbeitung und kreative Foto-Features.

Die Preise für die M8-Serie starten bei 269,90 Euro für das POCO M8 5G und bei 349,90 Euro für das POCO M8 Pro 5G. Early Bird-Angebote werden bis 14. Januar angeboten. Ich denke, dass POCO mit der M8-Serie vor allem Nutzer anspricht, die viel Wert auf Entertainment, lange Akkulaufzeit und robuste Verarbeitung legen, ohne in den Premiumbereich investieren zu müssen.

