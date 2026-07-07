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Polestar 4 SUV bestätigt: Direkter Angriff auf die Schwestermarke

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Polestar erweitert sein Lineup um den Polestar 4 SUV, den wir schon vor ein paar Tagen gesehen haben. Jetzt ist diese Version offiziell und der Verkauf startet am 2. September. Und es gibt erste Details, wie eine maximale Reichweite von 630 km (WLTP) mit einem Elektromotor und einer Leistung von 544 PS bei zwei Motoren.

Das erste offizielle Bild (siehe Beitragsbild) zeigt das neue Heck mit der Kombi-Optik und man erkennt einen Teil der Heckscheibe, denn im Gegensatz zum 4er gibt es hinten eine Scheibe. Aber es bleibt bei 400 Volt, was in dieser Preisklasse weiterhin kritisch ist, denn Volvo bietet beim neuen EX60 auch die 800 Volt an.

Apropos Volvo, der Polestar 4 SUV positioniert sich damit als Konkurrent gegen die eigene Schwestermarke, denn während der normale 4er sportlich aussieht und so abgestimmt ist, so richtet sich diese Version eher an Familien. Der 4er liegt preislich auf dem Level des EX60, wird man also Familien von Polestar überzeugen können?

Das wird schwierig, denn man verspricht zwar ein „überarbeitetes Fahrwerk“, was dann hoffentlich nicht mehr so hart abgestimmt ist (was man als Familie nicht gebrauchen kann), aber Volvo bietet die aktuellere Technik und hat vor allem die passende Zielgruppe. Mal schauen, ob der SUV bei Polestar funktionieren wird.

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  1. Neuhier 🔆
    sagt am

    Na da brauchen sie aber noch ein paar Argumente gegen den EX60…

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