id Software: Das Ende der Doom-Entwickler

Heute erscheint das große DLC für Doom: The Dark Ages, doch bei id Software gibt es vermutlich keinen Grund zum Feiern. Das Xbox Studio wurde zwar gestern nicht von Microsoft im Rahmen des Radikalschlags erwähnt und geschlossen, eine große Zukunft haben die Entwickler allerdings nicht, wie mehrere Quelle heute berichten.

Sowohl Jeff Gardiner, als auch Scot Miller und Jason Schreier berichten, dass es „signifikante“ Entlassungen bei id Software gegeben hat und die Doom-Entwickler wurden wohl halbiert. So lässt sich keine große Zukunft planen und es gibt bereits die Vermutung, dass id Software jetzt zu einem Support-Entwicklerstudios wird.

Ein kleines Team kümmert sich also noch um Doom und pflegt die Spiele, aber es hilft in erster Linie anderen Xbox Studios, wenn diese Hilfe benötigen. Doom ist kein großer Kassenschlager mehr und Quake seit Jahren tot, das kommt also auch nicht überraschend, denn Microsoft will sich auf das fokussieren, was sich gut verkauft.

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