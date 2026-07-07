Samsung bestätigt neue Hardware für den Sommer und erhöht die Preise

Samsung wird uns bald neue Hardware zeigen, das zweite Unpacked-Event des Jahres steht an. In der Samsung Members App hat man jetzt zwei neue Wearables für das zweite Halbjahr offiziell bestätigt, denn in der App findet man die Samsung Galaxy Watch 9 und die Samsung Galaxy Watch Ultra 2, die wir gesehen haben.

Darüber hinaus werden wir auch die Samsung Galaxy Buds On sehen, die derzeit immer wieder als Samsung Galaxy Able die Runde machen, in diesem Jahr kommt also ein neuer Open-Ear-Kopfhörer, so SamMobile, die ein Bild geteilt haben. Und Samsung überarbeitet außerdem die offizielle Wearable-App für den Marktstart.

Neben den Wearables gibt es auch neue Foldables in diesem Jahr und da wird es teurer, was mit Blick auf die aktuelle Preisentwicklung aber niemanden überraschen dürfte. Die Preise stammen von WinFuture, wobei die Galaxy Buds On fehlen. Das normale Fold 8 ist übrigens die neue und breite Version, die wir gesehen haben.

Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB = 1299,00 (+100 Euro)

Samsung Galaxy Z Flip8 512 GB = 1499,00 (+180 Euro)

Samsung Galaxy Z Flip8 512 GB = 1499,00 (+180 Euro) Samsung Galaxy Z Fold8 256 GB = 1999,00

Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB = 2199,00

Samsung Galaxy Z Fold8 1 TB = 2599,00

Samsung Galaxy Z Fold8 512 GB = 2199,00 Samsung Galaxy Z Fold8 1 TB = 2599,00 Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB = 2199,00 (+100 Euro)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB = 2399,00 (+180 Euro)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB = 2799,00 (+280 Euro)

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 512 GB = 2399,00 (+180 Euro) Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 1 TB = 2799,00 (+280 Euro) Samsung Galaxy Watch9 40 mm BT = 409,00 (+40 Euro)

Samsung Galaxy Watch9 40 mm LTE = 459,00 (+50 Euro)

Samsung Galaxy Watch9 44 mm BT = 439,00 (+30 Euro)

Samsung Galaxy Watch9 44 mm LTE = 489,00 (+30 Euro)

Samsung Galaxy Watch9 40 mm LTE = 459,00 (+50 Euro) Samsung Galaxy Watch9 44 mm BT = 439,00 (+30 Euro) Samsung Galaxy Watch9 44 mm LTE = 489,00 (+30 Euro) Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE = 749,00 (+50 Euro)

Neben diesen Neuheiten rechnen wir auch mit Details zur Brille von Samsung, aber noch nicht mit den finalen Details, denn diese wird sicher später kommen. Es wird also mal wieder ein großes Event mit vielen Ankündigungen. In diesem Jahr findet das Event übrigens in London statt, das hat Samsung bereits vorab angeteasert.

Looks like there’s an upcoming possibility of a Spidey Sighting.👀 #SpiderManBrandNewDay might take place in NYC, but London’s calling. Unpack the clues and comment what you think is happening below. See #SpidermanBrandNewDay in theaters exclusively in Theaters July 31st!… pic.twitter.com/OwN3yDPjl2 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) July 6, 2026

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