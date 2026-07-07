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Apple Music kommt ins Auto: App für Android Automotive startet

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Apple Music wird es bald auch in den Autos von Volvo geben, wie man heute ganz offiziell mitgeteilt hat. Den Anfang macht der Volvo EX60, da wird Apple Music bei den Auslieferungen vorinstalliert sein, weitere Modelle werden folgen. Und im EX60, EX90 und ES90 gibt es sogar exklusiv „Apple Music Spatial Audio“ als Option.

Die Autos von Volvo nutzen Android Automotive als Basis, Apple hat also eine App für die Plattform von Google entwickelt, was lange genug gedauert hat. Bisher gab es nur die Option über eine Drittanbieter-App namens „Automus“, was aber nicht die beste Lösung ist. Allerdings ist noch eine Frage bei dieser Ankündigung offen.

Apple Music für andere Automarken

Hin und wieder gibt es exklusive Deals für Apps bei Automarken, Apple selbst hat Apple Music für Android Automotive bisher noch nicht angekündigt. Es ist also unklar, ob auch andere Autos mit Android Automotive die App bekommen und ob sie im Google Play Store verfügbar sein wird. Alles andere würde mich wundern.

Doch für einige wirft das noch eine Frage auf: Selbst wenn die App im Google Play Store landet, so gibt es viele Marken, wie VW, Mercedes, BMW und mehr, die auf eigene Stores bei Android Automotive setzen. Sie müssen jetzt Apple kontaktieren und hoffen, dass sie die App für Apple Music auch in ihren Stores veröffentlichen.

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  1. Nayla 👋
    sagt am

    … und dann noch bitte Apple Maps als Android Automotive App! Dann wäre es perfekt. Sonst bleib ich eben bei Google Maps + Spotify. Beides per App / nativ in meinem Auto verfügbar.

    Antworten

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