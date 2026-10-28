Mobilität

Porsche bestätigt: Krise wird bis 2028 anhalten

Oliver Schwuchow
Von

Der Umsatz von Porsche ist im dritten Quartal auf 25,28 Milliarden Euro gesunken, aber da man 2025 fast alles investiert hat, gab es mit einem Gewinn von nur 1,74 Milliarden Euro immerhin „Wachstum“. Doch Porsche verkauft weniger Autos.

Die Auslieferungen sind um 16 Prozent eingebrochen und in diesem Jahr liegt die VW-Marke aus Zuffenhausen bei 178.500 Einheiten. Die 200.000 wird man sicher knacken können, aber von den einst 300.000+ Einheiten ist man weit entfernt.

Porsche: 2027 wird ein hartes Jahr

Doch dies sei alles Teil der „strategischen Neuausrichtung“, denn Porsche will nicht mehr auf Volumen, sondern auf Gewinnmarge gehen. Daher kommen bald Modelle über dem 911er und Cayenne, Porsche will sich noch weiter oben positionieren.

Teurere Autos und mehr „Sportwagen“-Image (ja, trotz Fokus auf SUVs), so lautet der neue Plan von Porsche, um aus der Krise zu kommen. Das Problem ist nur, dass 2027 erneut ein schwieriges Jahr für Porsche wird, denn mit einer „deutlichen Erholung“ ist erst 2028 zu rechnen. Man rechnet 2027 mit einem weiteren Einbruch.

Es ist eine riskante Wette für Porsche, die nicht nur ihr Portfolio angehen, sondern ihre komplette Strategie überarbeitet haben. Und selbst wenn die noch teureren Verbrenner funktionieren sollten, so wird es eine Weile dauern, bis diese kommen.

Volkswagen Id. Gti Concept
Mobilität · 27. Oktober 2026

VW ID Golf: Überraschende Änderung bei Volkswagen

Volkswagen und die Software, das ist und bleibt ein leidiges Thema, bei dem der Konzern vielleicht nie eine einheitliche und… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Das Apple MacBook Pro „OLED XDR“ kostet wohl über 3.000 Euro
28.10.26 · Computer
So groß ist GTA 6 (auf der PlayStation 5)
27.10.26 · Gaming
Bundesregierung: Dienstwagenprivileg ist keine Subvention
27.10.26 · Mobilität
Leapmotor: Die „Technologiemarke“ von Stellantis lockt neue Kunden an
27.10.26 · Mobilität
Hyundai wirbt bei Ioniq 3 mit bestem „Preis-Reichweiten-Verhältnis“
27.10.26 · Mobilität
Nintendo zeigt morgen neue Switch-Spiele
27.10.26 · Gaming
Opel plant überraschendes Comeback bei den Elektroautos
27.10.26 · Mobilität
Audi setzt in China auf „zwei Marken“ für die Zukunft
27.10.26 · Mobilität
SwitchBot KI Art Frame 2 startet in drei Größen ab 149,99 Euro
27.10.26 · Hardware
VW ID Golf: Überraschende Änderung bei Volkswagen
27.10.26 · Mobilität
Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche bestätigt: Krise wird bis 2028 anhalten