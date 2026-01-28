Mobilität

Porsche hat jetzt einen neuen Design-Chef

Autor-Bild
Von
|

Porsche hat bekannt gegeben, dass Tobias Sühlmann von McLaren zu Porsche wechselt und dort ab dem 1. Februar als Design-Chef fungiert. Er übernimmt das Zepter von Michael Mauer, der seit 2004 bei Porsche arbeitet und die Marke geprägt hat. Doch in der Pressemitteilung klingt es nach einem guten Abschied.

Das hier ist kein Neuanfang für das Design von Porsche, im Gegenteil, das sieht man nicht als Schwäche der Marke, sondern als Stärke. Es klingt eher so, als ob Michael Mauer, der mittlerweile 63 ist, in den Ruhestand geht. Er wird auch nicht direkt verschwinden, sondern Tobias Sühlmann noch eine Weile unterstützen.

Es geht jetzt darum, das „Profil von Porsche weiter schärfen“, so die VW-Marke in der Pressemitteilung. Ich habe schon viele Mitteilungen dieser Art gesehen und würde nicht behaupten, dass man hier einen radikalen Neustart beim Design sucht. Porsche ist zwar in der Krise, aber ich das dürfte eher weniger am Design liegen.

Doch ein frisches Gesicht und eine neue Leitung werden Porsche vielleicht auch nicht schaden, mit einem minimal mutigeren Design könnte man die Marke jetzt fit für die Zukunft machen. Aber das Portfolio ist noch jung, es wird dauern, bis wir den Einfluss von Tobias Sühlmann in den ersten Modellen von Porsche sehen.

Volvo möchte noch eine Nummer größer werden

Die knapp 5 Meter des Volvo XC90 beziehungsweise Volvo EX90 reichen euch im Alltag nicht aus, ihr würde aber gerne…

28. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche hat jetzt einen neuen Design-Chef
Weitere Neuigkeiten
Re Bereit Zur Abfahrt
Petitionsausschuss empfiehlt sozialverträgliche Fortführung des Deutschlandtickets
in Mobilität
Neuer MG4 und ganz neuer MG4 Urban vorgestellt
in Mobilität
Nothing: Updates zur WhisperPair-Sicherheitslücke für Audioprodukte veröffentlicht
in Firmware und OS
Ford bessert bei zwei Elektroautos nach
in Mobilität
Amazon Prime Video Logo 2025 Header
Cross, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im Februar
in News
Ps5 Pro Playstation Detail Header
PlayStation 5 bekommt ein Update: Das steckt in Version 12.6 drin
in Firmware und OS
Volvo möchte noch eine Nummer größer werden
in Mobilität
norisbank startet neuen Webauftritt mit modernisiertem Design
in Fintech
Nothing Phone 4a: Neues Mittelklasse-Smartphone wird bald kommen
in Smartphones
Lidl
Lidl führt bundesweiten Mitarbeiterrabatt ein
in Handel