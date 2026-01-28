Porsche hat jetzt einen neuen Design-Chef

Porsche hat bekannt gegeben, dass Tobias Sühlmann von McLaren zu Porsche wechselt und dort ab dem 1. Februar als Design-Chef fungiert. Er übernimmt das Zepter von Michael Mauer, der seit 2004 bei Porsche arbeitet und die Marke geprägt hat. Doch in der Pressemitteilung klingt es nach einem guten Abschied.

Das hier ist kein Neuanfang für das Design von Porsche, im Gegenteil, das sieht man nicht als Schwäche der Marke, sondern als Stärke. Es klingt eher so, als ob Michael Mauer, der mittlerweile 63 ist, in den Ruhestand geht. Er wird auch nicht direkt verschwinden, sondern Tobias Sühlmann noch eine Weile unterstützen.

Es geht jetzt darum, das „Profil von Porsche weiter schärfen“, so die VW-Marke in der Pressemitteilung. Ich habe schon viele Mitteilungen dieser Art gesehen und würde nicht behaupten, dass man hier einen radikalen Neustart beim Design sucht. Porsche ist zwar in der Krise, aber ich das dürfte eher weniger am Design liegen.

Doch ein frisches Gesicht und eine neue Leitung werden Porsche vielleicht auch nicht schaden, mit einem minimal mutigeren Design könnte man die Marke jetzt fit für die Zukunft machen. Aber das Portfolio ist noch jung, es wird dauern, bis wir den Einfluss von Tobias Sühlmann in den ersten Modellen von Porsche sehen.