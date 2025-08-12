Handel

„Preisparität ohne Kompromisse“: Lidl setzt auf preisgünstige vegane Alternativen

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Lidl

Bereits seit Oktober 2023 bietet Lidl einen Großteil seiner Vemondo-Produkte zum gleichen Grundpreis wie die entsprechenden tierischen Produkte in allen Filialen an. Jetzt dehnt man dieses Vorgehen auf weitere Produkte aus und verspricht dabei eine „Preisparität ohne Kompromisse“.

Mit der Einführung der veganen „No Butter“ und der preislichen Gleichstellung der veganen „Tasty Trinkmahlzeiten“ stärkt Lidl seine Position im preisgünstigen Plant-Based-Segment.

Neue vegane Produkte bei Lidl

Die Vemondo No Butter ist eine vegane Butteralternative mit „cremiger, streichfähiger“ Konsistenz, heißt es von Lidl. Sie wird zu einem Preis von 1,99 Euro für 250 Gramm angeboten. Damit liegt der Preis auf Augenhöhe mit der konventionellen Markenbutter der Lidl-Eigenmarke Milbona.

Bild © Lidl

Zudem baut Lidl sein pflanzliches Sortiment weiter aus. Der vegane „No Ghurt“-Joghurt wird demnächst in ausgewählten Regionen eingeführt. Auch die veganen „Tasty“-Trinkmahlzeiten mit 26 Vitaminen und Mineralstoffen sind zu einem einheitlichen Preis von 2,49 Euro pro 500-ml-Flasche erhältlich – ohne Aufschlag gegenüber den herkömmlichen Varianten.

Nachhaltige Ernährungsstrategie bei Lidl

Laut aktuellen Umfragen ernähren sich bereits 18 Prozent der Deutschen flexitarisch, das heißt, sie bevorzugen überwiegend pflanzenbasierte Lebensmittel. Lidl richtet sein Angebot gezielt auch an diese Gruppe und ermöglicht durch die Preisangleichung einen leichteren Zugang zu pflanzlichen Produkten ohne Mehrkosten.

Die Preisanpassung ist Teil der umfassenden Strategie, die Lidl zusammen mit Partnern entwickelt hat. Bis 2030 will der Händler den Anteil pflanzenbasierter Proteinquellen im Sortiment auf 20 Prozent und den von alternativen Molkereiprodukten auf zehn Prozent erhöhen.

Eine Studie von ProVeg zeigt laut Lidl bereits eine Steigerung des Verkaufs veganer Artikel um über 30 Prozent seit Einführung der Preisangleichung.

Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte

Myflexbox hat an rund 40 Kaufland-Filialen in Deutschland anbieteroffene Paketstationen installiert. Diese können von verschiedenen Paketdienstleistern wie DPD, FedEx, GLS…

12. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max.Good ☀️
    sagt am

    Preisparität „ohne Kompromisse“, in der Tat. Die gilt nämlich auch nach oben. Wird Kuhmilch teurer, kostet die Not Milk (die beste!) über Nacht plötzlich ebenfalls 1,09 €. Beim Butterpreis dürfte sich das jetzt noch deutlicher zeigen, der schwankt in Deutschland ja fast so stark wie der Benzinpreis.

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    „Parität“🙈 Die meisten wissen nicht, was das heißt

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu Matze51 ⇡

      „Was bedeutet Parität? Das lateinische Wort paritas bedeutet Gleichheit. Parität wird als Stimmengleichheit verschiedener Gruppen in einem Gremium verstanden.“

      Hätte ich auch nicht gewusst.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Handel / News / ...
Weitere Neuigkeiten
SEAT & CUPRA verschenken zehn Jahre CONNECT-Service
in Dienste
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis – 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl.
in Tarife | Update
Kaufland bringt flexible Paketstationen an 40 Standorte
in Handel
Philips Hue Birne Licht Header
Philips Hue startet Summer Sale 2025
in Smart Home
Elon Musk Usa Ki Bild
„Eindeutiger Gesetzesverstoß“ – Elon Musk droht Apple mit Klage
in Social
Sparkasse
Sparkassen greifen Neobroker frontal an – Kryptohandel schon 2025 geplant
in Fintech
Congstar streicht Einrichtungsgebühr – jetzt Allnet-Flats ohne Bereitstellungskosten
in Provider
Euro Bank Geld
Ab Oktober wird jede Überweisung strenger geprüft
in Fintech
Amazon App Header
Amazon Appstore wird nächste Woche eingestellt
in Dienste
Ford kündigt „das nächste Kapitel“ der Marke an
in Mobilität