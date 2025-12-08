News

Prime Video integriert Kauf-Store in Schweizer Plattform

Der Streamingdienst Prime Video startet in der Schweiz den neuen Prime Video Store und erweitert damit sein Unterhaltungsangebot.

Ab dem 8. Dezember 2025 erhalten Kunden in der Schweiz die Möglichkeit, Filme und Serien nicht nur zu streamen, sondern auch zu kaufen oder zu leihen. Laut Unternehmensangaben soll dieses neue Feature die Auswahl und Flexibilität für Nutzer deutlich vergrößern.

Der Store wird direkt in die bestehende Prime-Video-Plattform integriert und ermöglicht Käufe sowie Leihvorgänge über das bestehende Amazon-Konto.

Prime Video bringt Kauf- und Leihfunktion in die Schweiz

Zum Start stehen laut Prime Video zahlreiche bekannte Titel bereit, darunter „Mission Impossible 8: The Final Reckoning“, „Gladiator II“, „Wicked – Die Hexen von Oz“ und „Drachenzähmen Leicht Gemacht“. Auch Serien wie die fünfte Staffel von „Yellowstone“ und Produktionen der Amazon MGM Studios wie „The Boys“ oder „Maxton Hall – Die Welt zwischen uns“ sind Teil des erweiterten Programms.

Besonderheiten des Angebots:

  • Nahtlose Integration in die bestehende App
  • Kauf und Leihe über das Amazon-Konto
  • Einführungsaktion mit Filmen ab CHF 1.00
  • Zugang zu neuen und exklusiven Titeln

Laut Prime Video ist die neue Kauf- und Leihoption als Ergänzung zum bestehenden Streaming-Angebot gedacht, das weiterhin zahlreiche Inhalte ohne Zusatzkosten bietet. Der Dienst will damit seine Position als zentrale Plattform für digitale Unterhaltung in der Schweiz stärken.

