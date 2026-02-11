Prime Video sichert sich Teddy Teclebrhan für neuen Actionkracher

News

Der Streamingdienst Prime Video setzt Teddy Teclebrhan als Hauptdarsteller im kommenden Film The Prototype ein.

Der Prime Original-Film The Prototype erzählt die Geschichte von Chris, einem geschickten Autodieb, der den Auftrag erhält, einen hochmodernen Prototypen zu stehlen. Während der Flucht aktiviert sich die künstliche Intelligenz des Fahrzeugs, was zu einem spannenden Wettlauf zwischen Mensch und Maschine führt.

Die Dreharbeiten fanden von Oktober 2025 bis Januar 2026 statt und der Film soll 2027 exklusiv verfügbar sein. Regie führt Dennis Gansel, der bereits mit Der Tiger Prime Publikum erreichte.

Bild © Prime Video

Besetzung und Produktion von The Prototype

Neben Teddy Teclebrhan sind Anne Ratte-Polle, Mišel Matičević, Silvana Damm und Klaus Nierhoff in weiteren Rollen zu sehen. Laut Unternehmensangaben handelt es sich um eine Produktion von NEUESUPER in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios Deutschland.

Produzenten sind Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente, Tore Schmidt, Gunter Hanfgarn und Andrea Ufer, begleitet von den Producerinnen Alina Rhotert und Angelina Maron. Das Drehbuch stammt von Colin Teevan, Bernd Heiber und Peter Kocyla, Carlo Jelavic verantwortet die Kamera, Sebastian Krawinkel das Production Design und Frank Kaminski die visuellen Effekte.

Weitere Informationen zum Film

  • Genre: Abenteuer und Action
  • Hauptrolle: Teddy Teclebrhan als Chris
  • Regie: Dennis Gansel
  • Exklusiv bei Prime Video ab 2027

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

