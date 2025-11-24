Prince of Persia: Ubisoft hat noch eine große Überraschung parat

Ubisoft hat das Jahr noch nicht abgeschlossen und Fans von Prince of Persia werden vermutlich noch eine Überraschung im Dezember sehen. Im Rahmen der Game Awards 2025 am 11. Dezember könnte man ein neues Spiel ankündigen.

Es handelt sich dabei wohl um das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time, bei dem die Entwickler im Sommer betont haben, dass es gut läuft. Da man aber seit dem Neustart des Projekts nichts zeigte, waren viele eher skeptisch.

Und jetzt kommt die eigentliche Überraschung, denn das Spiel kommt bald, sehr bald. Laut Insider Gaming ist es für Mitte Januar geplant, man wird es also schon in weniger als zwei Monaten spielen können. Man verfolgt hier eine ähnliche Strategie wie bei Prince of Persia: The Lost Crown, dieser Titel kam auch Mitte Januar zu uns.