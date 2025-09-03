Privatkundengeschäft der Telekom: congstar Geschäftsführer übernimmt die Leitung

Axel Orbach wechselt von congstar zur Telekom Deutschland GmbH und übernimmt dort die Leitung des Privatkundensegments. Die Nachfolge bei congstar wird im vierten Quartal 2025 bekanntgegeben.

Axel Orbach war über zehn Jahre bei congstar tätig und hatte unterschiedliche Führungspositionen inne. Nach Unternehmensangaben leitete er ab 2012 das Produktmarketing und CRM, später das Commercial Management und seit 2022 die operative Geschäftsführung von congstar.

Unter seiner Leitung verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von über 30 Prozent in einem stagnierenden Mobilfunkmarkt. 2024 erreichte congstar nach eigenen Angaben erstmals einen Jahresumsatz von mehr als einer Milliarde Euro, die Kundenzahl stieg auf über sieben Millionen.

Zu seinen Aufgaben gehörten zudem die Einführung der Marke fraenk, der Markstart von congstar Zuhause und der Markenrelaunch von congstar im Jahr 2023.

Funktionen und Aufgaben bei der Deutschen Telekom

Ab dem 1. Oktober 2025 wird Orbach Geschäftsführer der Telekom Deutschland GmbH und verantwortet das Privatkundensegment, einschließlich Breitband- und Mobilfunkgeschäft. Laut Unternehmensangaben wird er zusätzlich die Strategie und Umsetzung des Glasfaserausbaus, die Customer Experience und den Bereich Magenta Entertainment (TV) leiten.

In seiner neuen Funktion bleibt Orbach laut Telekomangaben weiterhin in Bezug auf congstar involviert. Die konkrete Nachfolge bei congstar wird zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Stephen Tesch übernimmt weiterhin die Leitung des Bereichs congstar Finanzen.

Insgesamt zeigt sich hier ein Wechsel innerhalb der Telekommunikationsbranche, bei dem ein langjähriger Manager in eine übergeordnete Funktion wechselt, während die Organisation von congstar schrittweise neu strukturiert wird. Für mich klingt das nach einem typischen Karrierewechsel in großen Konzernen – spannend für die Beteiligten, aber ohne Überraschungen für die Branche.

