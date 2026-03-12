Quake: Spieleklassiker könnte Comeback feiern

Vor ein paar Jahren gab es eine Remastered-Version von Quake, die bei einigen Fans schon Hoffnung auf einen Neustart der Reihe weckte, danach bliebt es jedoch ruhig. Bis jetzt, denn es gibt mal wieder ein neues Lebenszeichen der Spielereihe.

ZeniMax, zu denen id Software (die Entwickler der Quake-Reihe) gehören, hat ein neues Patent für die Marke jetzt im März eingereicht. Das ist kein altes Patent, was erneuert wurde, es ist ein neuer Eintrag, wenn auch leider ohne jegliche Details.

ZeniMax Media files new trademark for Quake pic.twitter.com/13HbKR41wO — Timur222 (@bogorad222) March 8, 2026

Bei einem Patent muss man immer aufpassen, denn das sind keine Gerüchte und Leaks, da kann man nur spekulieren. Vielleicht hat man sich das auch einfach nur so gesichert, vielleicht plant man aber auch mal wieder ein ganz neues Quake.

Funfact: Das letzte Singleplayer-Quake von id Software kam 1997 auf den Markt, ihr dürfte euch jetzt also alt fühlen, es war Quake 2. Quake 3 war nur Multiplayer und Quake 4 wurde nur von id Software begleitet, aber von Raven Software entwickelt.

PS: Es gab Anfang des Jahres eine Meldung, dass Microsoft über ein neues Quake nachdenkt oder schon plant, ganz so abwegig ist das also nicht. Die Frage ist nur, ob das Spiel unter der neuen Leitung weiter entwickelt wird (falls es existiert).