Gaming

Quake: Spieleklassiker könnte Comeback feiern

Autor-Bild
Von
Google News
|

Vor ein paar Jahren gab es eine Remastered-Version von Quake, die bei einigen Fans schon Hoffnung auf einen Neustart der Reihe weckte, danach bliebt es jedoch ruhig. Bis jetzt, denn es gibt mal wieder ein neues Lebenszeichen der Spielereihe.

ZeniMax, zu denen id Software (die Entwickler der Quake-Reihe) gehören, hat ein neues Patent für die Marke jetzt im März eingereicht. Das ist kein altes Patent, was erneuert wurde, es ist ein neuer Eintrag, wenn auch leider ohne jegliche Details.

Bei einem Patent muss man immer aufpassen, denn das sind keine Gerüchte und Leaks, da kann man nur spekulieren. Vielleicht hat man sich das auch einfach nur so gesichert, vielleicht plant man aber auch mal wieder ein ganz neues Quake.

Funfact: Das letzte Singleplayer-Quake von id Software kam 1997 auf den Markt, ihr dürfte euch jetzt also alt fühlen, es war Quake 2. Quake 3 war nur Multiplayer und Quake 4 wurde nur von id Software begleitet, aber von Raven Software entwickelt.

PS: Es gab Anfang des Jahres eine Meldung, dass Microsoft über ein neues Quake nachdenkt oder schon plant, ganz so abwegig ist das also nicht. Die Frage ist nur, ob das Spiel unter der neuen Leitung weiter entwickelt wird (falls es existiert).

PlayStation 6 und neue Xbox „sind weiter für Ende 2027 geplant“

Microsoft hat diese Woche bestätigt, dass man Entwicklern ab 2027 die ersten Developer Kits der neuen Xbox schicken wird, die…

12. März 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Quake: Spieleklassiker könnte Comeback feiern
Weitere Neuigkeiten
WhatsApp für Kinder: Was Eltern jetzt über die neue Funktion wissen müssen
in Dienste
Zollkrise: Porsche denkt doch über US-Werk nach
in Mobilität
PlayStation 6 und neue Xbox „sind weiter für Ende 2027 geplant“
in Gaming
Apple Macbook Air 15 Open
Apple MacBook Air: OLED-Display kommt, aber es dauert noch
in Computer
Microsoft löscht gescheiterte Xbox-Kampagne
in Gaming
Das neue Pokémon ist direkt ein großer Erfolg
in Gaming
Apple iPhone Ultra: Das erste Fold bringt eine Besonderheit mit
in Smartphones
Xbox One X Header
Microsoft bestätigt: Die neue Xbox kommt 2027*
in Gaming
Vodafone
Vodafone verlängert Rabattaktion für GigaMobil-Tarife
in Vodafone
Apple iPhone 18 Pro: In China brodelt jetzt die Gerüchteküche
in Smartphones