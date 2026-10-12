Apple: Das neue iPad mini mit OLED wird „deutlich teurer“

Apple hat zum Event am Dienstag geladen, da werden wir aber nur Produkte rund um Smart Home sehen. Am 27. Oktober ist ein weiteres Event geplant, dort hat Apple dann auch ein neues iPad mini dabei, welches komplett überarbeitet wurde.

Unter der Haube gibt es den Apple A20 Pro, so Mark Gurman, die Frontkamera ist jetzt auch auf der langen Seite und das Speaker-System wurde überarbeitet (damit das iPad wasserdicht sein kann). Aber diese Neuerungen haben auch ihren Preis.

Laut Quelle wird das neue iPad mini mit OLED „deutlich teurer“, aktuell geht es bei 679 Euro los. Die Version mit 128 GB wird aber sicher wegfallen, da geht es dann auch schon jetzt bei 809 Euro los. Klingt aber so, als ob wir eher über 899 Euro oder sogar 999 Euro sprechen, womit es sogar teurer als ein iPad Air mit M4 wäre.

Ich gehe von 899 Euro mit 256 GB Speicher aus und das iPad Air wird vermutlich nicht lange günstiger sein, denn es soll mit dem M5-Upgrade auch OLED ab 2027 bekommen. Das Problem ist nur, dass es zwar OLED, aber wohl keine 120 Hz gibt.

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