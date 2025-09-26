Qualcomm spricht bereits über 6G

So langsam aber sicher hat sich 5G durchgesetzt, auch wenn es, wie ich finde, für private Anwender keinen großen Unterschied gemacht hat. Im Hintergrund wird allerdings schon am nächsten Standard gearbeitet und Qualcomm ist beteiligt.

Im Rahmen eines Events hat der Chef des Unternehmens diese Woche verlauten lassen, dass es gegen 2028 mit ersten vorkommerziellen Produkten rund um 6G rechnet. Für normale Konsumenten dürfte es erst nach 2030 losgehen.

6G wird höhere Geschwindigkeiten von bis zu 1 Terabit pro Sekunde, niedrige Latenzzeiten unter 1 Millisekunde und eine verbesserte Zuverlässigkeit und auch Abdeckung mitbringen, der Fokus soll bei der Entwicklung auch auf KI-Apps liegen.