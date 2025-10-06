Red Dead Redemption 2: Großes Update zum Jubiläum deutet sich an

Am 26. Oktober 2018 erschien Red Dead Redemption für Konsolen und wurde seit dem durchaus verbessert, allerdings ignorierte Rockstar Games leider die aktuellen Konsolen. Seit einer Weile steht daher eine neue und „optimierte Version“ im Raum.

Rockstar will also erneut abcashen und mittlerweile deutet sich der Schritt auch bei Steam an, neben einer angepassten Version für die PS5 und Xbox Series, wird es also auch beim PC einige Optimierungen geben. Und eine Switch 2-Version soll auch kommen. Bisher sind da allerdings nur Gerüchte, noch ist nichts bestätigt.

Ich hoffe aber, dass sich das bald bewahrheitet, denn ich will das Spiel schon seit einer Weile ein weiteres Mal zocken und hoffe, dass Rockstar hier vielleicht auch die PS5 Pro entsprechen ausreizen wird. Für mich eines der besten Spiele aller Zeiten.