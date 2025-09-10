News

Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte

Autor-Bild
Von
|
Gericht Recht Urteil Richter

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Erprobung eines Online-Verfahrens in der Zivilgerichtsbarkeit vorgelegt. Ziel ist es, digitale Klageeinreichungen zu ermöglichen und den Justizablauf strukturierter und technikgestützt zu gestalten.

Nach Angaben der Bundesregierung soll das geplante Verfahren zunächst an ausgewählten Gerichten getestet werden. Über digitale Eingabesysteme sollen Bürger die Möglichkeit erhalten, Klagen mit geringen Streitwerten online einzureichen. Der Entwurf sieht vor, das Verfahren barrierefrei und nutzerfreundlich zu gestalten, um die Beteiligung möglichst einfach zu machen.

Darüber hinaus soll das Online-Verfahren laut Gesetzentwurf (PDF) dazu beitragen, Gerichte insbesondere im Bereich der sogenannten Massenverfahren zu entlasten. Durch die strukturierte elektronische Erfassung der Prozessinhalte sowie den Einsatz begleitender technischer Werkzeuge wird eine ressourcenschonendere Bearbeitung angestrebt.

Online-Verfahren in der Zivilgerichtsbarkeit

Neben Bürgern sollen zukünftig auch Rechtsanwälte an diesem Verfahren teilnehmen können. Hierfür ist vorgesehen, die bereits bestehende Infrastruktur des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs zu nutzen. Der Anwendungsbereich betrifft vor allem die Geltendmachung von Geldforderungen vor Amtsgerichten, kann aber laut Regierungsangaben auch breiter eingesetzt werden.

Ich halte diesen Schritt für sinnvoll, da er den Zugang zu Gerichten erleichtern kann und gleichzeitig Verwaltungsabläufe moderner macht. Wenn die Umsetzung gut gelingt, könnte das neue Verfahren für alle Beteiligten spürbare Vorteile bringen.

Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB

Scalable Capital hat von der Europäischen Zentralbank eine Vollbanklizenz erhalten und ist damit künftig befugt, das Einlagen- und Kreditgeschäft zu…

10. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Regierung plant Online-Verfahren für Zivilgerichte
Weitere Neuigkeiten
Crash Tarife
crash startet mit Vodafone 5G Allnet-Flat mit 20 GB
in Tarife
Apple sperrt Europa aus – kein Live Translation in der EU
in Audio
Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB
in Fintech
Stellantis Direktbank
Stellantis Direktbank erhöht die Festgeldzinsen
in Fintech
Das Apple iPhone 17 Pro gibt es nicht in Schwarz
in Smartphones
Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in Mobilität
Emoji Iphone Header
Das sind die neuen Emojis für 2026
in Firmware und OS
Apple: Neue MagSafe Batterie gibt es nur für das iPhone Air
in Zubehör
Apple Watch: Neue Funktionen und Watchfaces für watchOS 26
in Firmware und OS
Apple Watch Series 11 vorgestellt – kommt mit Bluthochdruck-Mitteilungen
in Wearables