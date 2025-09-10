Scalable Capital erhält Vollbanklizenz von der EZB

Scalable Capital hat von der Europäischen Zentralbank eine Vollbanklizenz erhalten und ist damit künftig befugt, das Einlagen- und Kreditgeschäft zu betreiben. Neben bestehenden Investmentangeboten führt das Unternehmen damit neue Lösungen in den Bereichen Sparen und Finanzieren ein.

Nach Unternehmensangaben umfasst die Bankerlaubnis die Verantwortung für Depotführung, Börsenhandel, Clearing, Settlement, Custody sowie die Annahme von Einlagen und die Vergabe von Krediten.

Scalable Capital wird damit durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank beaufsichtigt. In diesem Zusammenhang kündigte das Unternehmen erweiterte Zinsangebote und ein eigenes Kreditprogramm an.

Scalable Capital erweitert Geschäftsmodell

Ab 1. Oktober 2025 werden Guthaben im Programm FREE bis zu 100.000 Euro mit 2 % p. a. (variabel) verzinst, in PRIME+ gilt der gleiche Zinssatz künftig ohne Begrenzung der Höhe. Diese Einlagen werden bei der Scalable Capital Bank sowie mehreren Partnerbanken verwahrt. Die Verteilung der Gelder erfolgt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro je Bank.

Darüber hinaus startet das Unternehmen ein eigenes Kreditangebot. Kredite zwischen 1.000 Euro und 100.000 Euro können ohne feste Laufzeit beantragt werden. In PRIME+ liegt der variable Zinssatz bei 3,24 % p. a., in FREE bei 4,24 % p. a. Zusätzliche Gebühren werden laut Scalable Capital nicht erhoben. Die Abwicklung erfolgt digital über App oder Web.

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte:

EZB erteilt Scalable Capital Vollbanklizenz

Zinsangebote: 2 % p. a. auf PRIME+ ohne Limit, auf FREE bis 100.000 Euro

Neue Kredite zwischen 1.000 und 100.000 Euro mit flexibler Rückzahlung

Eigenbetrieb der European Investor Exchange und erweiterte Handelszeiten

Zusätzliche Angebote wie Kinderdepots, Private Equity und KI-Integration

Für mich wirkt es so, als wolle Scalable Capital möglichst schnell in die Breite wachsen und neben Investmentdiensten nun auch vollwertige Bankgeschäfte abdecken. Das klingt nach einem logischen Schritt, bringt aber auch Risiken, etwa durch die Konzentration vieler Bereiche in einem einzigen Unternehmen.

Die Eröffnung eines Scalable-Accounts ist online möglich und kann papierlos per Video, Online-Ausweisfunktion (eID) oder in einer Postfiliale erfolgen. Eine Übersicht der aktuellen Zinskonditionen findet ihr online.

