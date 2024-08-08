Mobilität

Neuer Hyundai Ioniq 5 startet: Preis für das Facelift in Deutschland

Hyundai Ioniq 5 2024 De N Line

Hyundai zeigte schon im März das Facelift für den Ioniq 5, aber man wollte leider noch keine Angabe zum Preis in Deutschland machen. Diesen wollte Hyundai „in Kürze“ nachreichen. Und über 5 Monate später sind wir dann endlich schlauer.

Es bleibt laut Hyundai bei 43.900 Euro, man hat sicher die aktuelle Situation mit der sinkenden Nachfrage nach Elektroautos beobachtet und erkannt, dass man trotz Aufwertung den Preis nicht anheben kann. Aber es gibt eine ganz neue Version.

Hyundai Ioniq 5 2024 Preise

Zwischen der maximalen Ausstattung und dem Hyundai Ionqi 5 N ordnet sich jetzt auch eine neue N Line ein, die bei 57.650 Euro startet. Mehr als 239 kW (325 PS) gibt es hier aber nicht und wer das möchte, der muss über 60.000 Euro zahlen.

Hyundai hofft also, dass der alte Einstiegspreis, neue Versionen, mehr Reichweite (bis zu 570 km) und neue Farben wie Ecotronic Grey Matte, Meta Blue und Ultimate Red die Nachfrage nach dem Ioniq 5 in Deutschland wieder etwas ankurbeln wird.

  1. Marco 👋
    sagt am

    HAbt ihr mal eine Quelle davon irgendwo? Auf der Hyundai Seite findet man nach wie vor nur die alten Modelle und meine Händler vor Ort sind alle Ahnungslos.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Marco ⇡

      Pressemitteilung von Hyundai

      Antworten
    2. P45 💎
      sagt am zu Marco ⇡

      Konfigurator ist doch online….

      Antworten
  2. Tuffel 🪴
    sagt am

    Seit dieser Geschichte bin ich bei Hyundai etwas skeptisch: https://blog.fefe.de/?ts=9dfa4b64

    Antworten
  3. gast 🎖
    sagt am

    Wenn nur der Kofferraum etwas größer wäre…

    Antworten

