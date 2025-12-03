Renault 5 wird für 2026 etwas optimiert

Mobilität

Der Renault 5 ist ein voller Erfolg für die Marke und man hat über 100.000 Einheiten des kompakten Elektroautos gebaut. Vor ein paar Tagen haben wir erfahren, dass der Erfolg des 5ers auch für ein kleines Comeback in Deutschland gesorgt hat.

Daher bessert Renault ab 2026 direkt nach, denn im Januar gibt es echtes One Pedal Driving bis zum Stillstand, einen Aufmerksamkeitsassistenten für Müdigkeit und ein neues Datenpaket mit 2 GB pro Monat für drei Jahre ist auch mit dabei.

Die Neuerungen gibt es allerdings erst ab der Techno-Ausstattung, die Basis geht leer aus. Beim Portfolio selbst wird sich nichts ändern, da bleibt alles wie bisher, auch bei den Farben und Preisen. Renault dürfte aber sicher an einem größeren Upgrade für das Modelljahr 2027 sitzen, da kommt immerhin mehr Konkurrenz.

