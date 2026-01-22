Renault ist mit großem Elektro-Ziel gescheitert

Mobilität

Renault wollte die Elektroautos eigentlich ausgliedern und startete Ende 2023 mit Ampere als Sparte für vollelektrische Modelle durch. Ziel war eigentlich, dass man damit an die Börse geht und das alles erfolgreich ist und man Geld sammelt.

Doch dieser Plan ging nicht auf und schon 2024 gab Renault bekannt, dass man Ampere doch nicht an die Börse bringt. Jetzt wird die Sparte laut Reuters wieder in den Konzern geholt, um langfristig Kosten zu sparen. Ohne einen Börsengang sehe man bei Renault keinen Sinn mehr dafür und das Projekt kostet nur unnötig Geld.

Ein Schritt, den man auch schon 2025 hätte angehen können, doch es benötigte einen neuen CEO (François Provost), der bei Renault mal wieder aufräumt. Und es soll auch nicht lange dauern, das Thema soll im ersten Halbjahr abgehakt sein.

