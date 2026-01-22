VW ID Tiguan kommt 2026: Volkswagen beendet den VW ID.4

Volkswagen führt mit dem VW ID Polo in diesem Jahr die Namen bei elektrischen Modellen ein, in den nächsten Jahren wird es aber noch ein Mix aus Zahlen und Namen bleiben. Aus dem VW ID.3 wird zum Beispiel noch nicht der VW ID Golf.

VW ID Tiguan löst den VW ID.4 ab

Doch für 2026 steht nicht nur ein komplett neuer VW ID.3 auf dem Plan, auch ein ganz neuer VW ID.4 soll kommen. Wird er auch, wenn auch ohne VW ID.5, aber er wird nicht mehr VW ID.4 heißen, laut IG Metall kommt der VW ID Tiguan zu uns.

Dieser Schritt hat sich bereits 2025 angedeutet, wurde aber noch nicht final von Volkswagen bestätigt. Warum aber ID Tiguan und nicht ID Golf? Weil Volkswagen an einem elektrischen Golf 2.0 arbeitet, aber noch nicht an einem ganz neuen Tiguan.

Außerdem heißt es, dass der VW ID.4 2.0 quasi ein komplett neues Auto sei und ein gewaltiges Upgrade wird. Der VW ID Tiguan soll noch 2026 kommen, steht aber erst gegen Ende des Jahres an, denn erst kommen der ID Polo und der neue ID.3.