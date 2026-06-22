Renault legt seinen elektrischen Megane neu auf

Renault bringt einen neuen Megane E-Tech auf den Markt, wobei das noch keine komplett neue Generation ist, aber man hat das Elektroauto weiterentwickelt und diesem vor allem eine frische Optik spendiert. Abgesehen von den Lichtern sind alle Elemente neu entwickelt worden, so Renault, da hat sich also sehr viel getan.

Technisch gibt es 220 PS (300 Nm) und einen LFP-Akku mit 67 kWh, der für bis zu 500 km Reichweite sorgt. Geladen wird mit bis zu 165 kW am Schnelllader oder 11 kW an der Wallbox (man kann aber optional auch 22 kW dazubuchen). Basis bleibt Android Automotive beim Infotainmentsystem, weiterhin mit den Google-Apps.

Dazu kommen noch Kleinigkeiten, wie ein neuer „Smart Mode“ als Fahrmodus, der euch analysiert und alles anpasst, Qi2 mit Magneten für kabelloses Laden, Wippen für die Stärke der Rekuperation am Lenkrad und das war es eigentlich auch schon.

Mit Blick auf Upgrades wie MEB+, eher bescheiden, was bei einer neuen Optik aber nicht ungewöhnlich ist, selten kommen frische Optik und das große Upgrade der Technik zeitgleich. Ein bisschen mehr, wie eine neue Leistungsstufe, mehr Akku oder eine Version, die schneller als 160 km/h fährt, wären aber schön gewesen.

Für diese Preisklasse und für einen Renault bleibt der Megane grenzwertig, auch wenn wir noch keinen Preis haben, mit einem attraktiven Preis rechne ich nicht, das hätte man sonst betont. Aber schön ist er, mir gefällt der elektrische Megane gut.

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