Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen

Renault plant einen Neustart für den elektrischen Megane, der etwas weniger SUV sein soll und 2026 kommt. Der Megane soll wieder zum „Hot Hatch“ werden und somit die eingebrochene Nachfrage umkehren. Doch es ist noch mehr geplant.

Wie Renault-Chef Fabrice Cambolive laut Autocar bereits bestätigt hat, werden wir mit dem neuen Renault Megane E-Tech für 2026 auch mal wieder eine echte RS-Version sehen. Der Megane RS wurde vor einer Weile als Verbrenner eingestellt.

Details zum neuen Performance-Modell nannte die Marke noch nicht, aber Renault will „in den nächsten 12 Monaten“ mehr verraten. Das dürfte also eher ein Thema für das zweite Halbjahr 2026 sein, sonst hätte man die IAA 2025 dafür genutzt.

