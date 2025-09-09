Mobilität

Renault plant neuen Megane für 2026: So will man das Elektroauto „retten“

Autor-Bild
Von
|
Renault 4 Header

Der Renault Megane war eines der ersten Elektroautos der Renaulution und es kam zu Beginn auch noch ganz gut an, doch die Nachfrage ist in den letzten Jahren sehr stark eingebrochen. Daher ist für 2026 ein „radikal neuer Hot Hatch“ vorgesehen.

Bei Autocar hat Fabrice Cambolive diese Woche bestätigt, dass der neue Renault Megane etwas anders positioniert werden soll, mit dem Schritt zur elektrischen Version wurde dieses Modell ja eher als kompakter SUV von Renault positioniert.

Renault Megane Elektro 2025 Front

Wir haben schon Anfang des Jahres gehört, dass Renault einen Neustart für den Megane geplant hat, aber das Problem war für mich nie das Auto selbst, das fand ich schon zum Start ganz gut, aber der elektrische Megan ist sehr teuer. Und man muss sich über den Einbruch nicht wundern, denn dieser wurde 2025 noch teurer.

Bevor man sich also überlegt, wie der neue Renault Megane aussieht und ob ein klassischer Schrägheck besser ankommen wird, sollte Renault daran arbeiten, dass der nächste Megane in der Basisversion einen halbwegs attraktiven Preis besitzt.

Formentor 2.0: Sieht die Zukunft von Cupra aus

Cupra hat im Rahmen der IAA ein neues Showcar vorgestellt, den „Tindaya“, der aber mehr als nur ein Konzept sein…

9. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Renault plant neuen Megane für 2026: So will man das Elektroauto „retten“
Weitere Neuigkeiten
Formentor 2.0: Sieht die Zukunft von Cupra aus
in Mobilität
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio