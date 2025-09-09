Renault plant neuen Megane für 2026: So will man das Elektroauto „retten“

Der Renault Megane war eines der ersten Elektroautos der Renaulution und es kam zu Beginn auch noch ganz gut an, doch die Nachfrage ist in den letzten Jahren sehr stark eingebrochen. Daher ist für 2026 ein „radikal neuer Hot Hatch“ vorgesehen.

Bei Autocar hat Fabrice Cambolive diese Woche bestätigt, dass der neue Renault Megane etwas anders positioniert werden soll, mit dem Schritt zur elektrischen Version wurde dieses Modell ja eher als kompakter SUV von Renault positioniert.

Wir haben schon Anfang des Jahres gehört, dass Renault einen Neustart für den Megane geplant hat, aber das Problem war für mich nie das Auto selbst, das fand ich schon zum Start ganz gut, aber der elektrische Megan ist sehr teuer. Und man muss sich über den Einbruch nicht wundern, denn dieser wurde 2025 noch teurer.

Bevor man sich also überlegt, wie der neue Renault Megane aussieht und ob ein klassischer Schrägheck besser ankommen wird, sollte Renault daran arbeiten, dass der nächste Megane in der Basisversion einen halbwegs attraktiven Preis besitzt.