Renault schickt günstiges Elektroauto ins Rennen

Es sollte einst ein Projekt mit Volkswagen werden und Renault wollte gemeinsam an einem elektrischen Twingo und ID.1 bzw. ID Up arbeiten. Doch Volkswagen wollte die Sache alleine angehen und daher holte sich Renault die Hilfe direkt in China.

Ende letzten Jahres wurde der elektrische Renault Twingo angekündigt und vor ein paar Tagen startete der Verkauf für interessierte Käufer mit einem Ticket. Ab heute kann ihn jeder bestellen und laut Renault ist es ein Auto für unter 20.000 Euro.

Das stimmt nur bedingt, denn die Basis für 19.990 Euro fehlt weiterhin bei Renault im Konfigurator, aber meiner Meinung nach wird sowieso die Techno-Version für 21.590 Euro benötigt, wenn man eine passable Ausstattung bei Renault möchte.

Renault sollte nur weniger mit der Basisversion werben, denn man spricht immer von einem Elektroauto für unter 20.000 Euro, was aber faktisch falsch ist, denn erst am Ende der Pressemitteilung erwähnt man, dass das „erst im Frühjahr“ kommt.