Mobilität

Renault schickt günstiges Elektroauto ins Rennen

Autor-Bild
Von
|

Es sollte einst ein Projekt mit Volkswagen werden und Renault wollte gemeinsam an einem elektrischen Twingo und ID.1 bzw. ID Up arbeiten. Doch Volkswagen wollte die Sache alleine angehen und daher holte sich Renault die Hilfe direkt in China.

Ende letzten Jahres wurde der elektrische Renault Twingo angekündigt und vor ein paar Tagen startete der Verkauf für interessierte Käufer mit einem Ticket. Ab heute kann ihn jeder bestellen und laut Renault ist es ein Auto für unter 20.000 Euro.

Das stimmt nur bedingt, denn die Basis für 19.990 Euro fehlt weiterhin bei Renault im Konfigurator, aber meiner Meinung nach wird sowieso die Techno-Version für 21.590 Euro benötigt, wenn man eine passable Ausstattung bei Renault möchte.

Renault sollte nur weniger mit der Basisversion werben, denn man spricht immer von einem Elektroauto für unter 20.000 Euro, was aber faktisch falsch ist, denn erst am Ende der Pressemitteilung erwähnt man, dass das „erst im Frühjahr“ kommt.

Mercedes und die unsichere Zukunft der A-Klasse

Mercedes wird sich von der A-Klasse in Deutschland trennen und sie von Rastatt nach Kecskemet (Ungarn) auslagern. In der Automobilwoche…

6. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Renault schickt günstiges Elektroauto ins Rennen
Weitere Neuigkeiten
Saros 20: Roborock zeigt neues Saugroboter-Flaggschiff für 2026
in Smart Home
Final Fantasy Tactics: Entwicklerstudio feiert Verkaufsmeilenstein
in Gaming
Sony Xperia 10 VII, 1 VI und 1 VII erhalten das Dezember-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Ray-Ban Display: Meta ist vom Erfolg überrascht
in Wearables
IKEA Smart Home: Kostenfreie Paketlieferung ab 50 €
in Smart Home
Samsung: Neuer Smart TV für 2026 erfüllt einen Wunsch von mir
in News
Sony WF-1000XM6: Wir haben das Datum für den neuen Kopfhörer
in Audio
Elektro, SUV, Marken: So lief der deutsche Automarkt 2025
in Marktgeschehen
Adac
ADAC unter Druck: Mitglieder reagieren auf Spritpreis-Debatte
in News
Auch im Apple iPhone Fold? Samsung zeigt Display-Zukunft
in Smartphones